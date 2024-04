¡De terror! Reconocido cantante fue VÍCTIMA DE UN ATENTADO mientras se encontraba en su vivienda de VMT

La criminalidad continúa azotando la capital. Esta vez, un reconocido cantante denunció haber sido víctima de un atentado, luego de que un grupo de delincuentes dispararan contra su vehículo estacionado en plena calle del distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

El violento hecho se registró exactamente en el Jirón Tupac Amaru, ubicado en la urbanización Nueva Esperanza. Y es que al promediar la medianoche, la familia del artista fue sorprendida tras oír múltiples disparos provenientes desde el exterior de su vivienda.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, son dos los sujetos que, a bordo de una motocicleta, se estacionan para posteriormente disparar, hasta en 15 oportunidades, contra el vehículo del cantante.

En entrevista exclusiva con Exitosa, la víctima dedicada al rubro musical señaló que, tras oír la balacera, salió inmediatamente de su domicilio para saber que había ocurrido; sin embargo, terminó llevándose una gran sorpresa al percatarse que fue su auto el afectado.

Enseguida, mencionó que estaba sumamente sorprendido porque jamás había sido amenazado ni mucho menos extorsionado por delincuentes.

"Escuché unos disparos, salí a ver que había pasado y me doy cuenta que cobardemente habían baleado mi carro (...), lo que me sorprendió bastante porque no tengo problemas con nadie, no me han amenazado, no me han extorsionado", dijo en un primer momento a nuestro medio.