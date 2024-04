¡Todo quedó grabado! Fiscalizador de Municipalidad de Lima pidió coima de S/400 a pollería del Centro Histórico

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable caso de corrupción se registró en el Centro Histórico al ver cómo un fiscalizador de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pedía una coima de S/400 al dueño de una pollería para que no le imponga una multa a su local.

Grabado por el dueño

En el video que se difundió rápidamente en redes sociales por el indignante caso que dejó conmocionado a más de uno, se ve cómo un trabajador municipal era el protagonista de un hecho corrupto.

El propietario de la pollería 'Beguis', en la cuadra 8 del Jirón Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima, registró cómo el fiscalizador, bien uniformado con su chaleco y su tablero, le pregunta si ya tenía juntado el dinero que le pidió para no tener que multarlo ni especificar en su acta que tenía una puerta trasera que no estaba autorizada para su local.

"¿Cuánto hay ahí? ¿Cuatro ferros (400)?", comenta el trabajador municipal, a lo que el dueño le contesta: "Cuatro" y de inmediato el fiscalizador le indica que coloque el dinero en otra mano para que no pueda levantar ningún tipo de sospecha. Tras el indignante suceso, el hombre procede a retirarse del establecimiento, como si nada malo hubiera pasado.

Incluso el fiscalizador le recalca al dueño que no dude en contactarlo y presentar su documentos a "su jefe", con tal de que no tenga problemas con la licencia del local: "Trata el lunes de pasarme la voz si ves que tu pata no puede solucionar o cualquier cosa me avisas", indicó el hombre de chaleco azul.

MML lamenta el caso

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima anunció que retiraron de su cargo en la Gerencia de Fiscalización y Control al sujeto y condenaron los hechos que se registraron en un video argumentando que renuevan su compromiso con "la lucha frontal contra la corrupción".

"Ante los recientes acontecimientos que involucran a un colaborador de la Gerencia de Fiscalización y Control, en flagrantes actos de corrupción, la MML ha decidido separarlo de sus funciones de forma inmediata", precisan.

MML revela que separaron al funcionario de su cargo por acto de corrupción.

Asimismo, señalan que "se ha remitido a la Procuraduría Pública Municipal, los medios probatorios que demuestran el delito para que conforme a sus funciones y competencias realice la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público".

De esta manera, las imágenes difundidas causaron la indignación de todos al ver cómo el fiscalizador de la MML cobraba una coima de 400 soles durante una diligencia realizada a una pollería del Centro Histórico.