¿Ya tienes planes? Descubre la fecha del próximo feriado largo en Perú

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el feriado extendido por el Día Internacional del Trabajo (1 de mayo), se acerca otro periodo festivo en junio, anhelado por los empleados para poder reposar y compartir tiempo con sus seres queridos.

En este 2023, Perú cuenta con 15 feriados festivos y, en junio, dos de ellos destacan: el 7 se recordará la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, y el 29 se festejará el Día de San Pedro y San Pablo, popularmente como el Día del Pescador.

Una de estas fechas está acompañada por un periodo festivo extendido. Continúa leyendo para descubrir cuáles serán los días, y así puedas planificar tus actividades.

¿Cuándo será el próximo feriado largo?

Con el fin de conmemorar el feriado del 29 de junio por San Pedro y San Pablo, el Gobierno ha declaro el viernes 30 de junio de 2023 como día de asueto para los trabajadores del sector público a nivel nacional.

Estas fechas, junto con el sábado y el domingo, días de descanso usuales, se unirán para formar un periodo festivo extendido que busca impulsar el turismo local.

¿Por qué es feriado el 29 de junio?

El 29 de junio se celebra en todo el territorio peruano el Día de San Pedro y San Pablo, una día que conmemora a los apóstoles de Jesús y que es considerado una de las fechas más relevantes en el calendario católico a nivel mundial.

Este día, además de conmemorar a San Pedro y San Pablo, también se celebra en honor a los pescadores, quienes consideran a estos santos como sus protectores y guías en sus labores diarias en el mar. En esta fecha, estos trabajadores realizan procesiones donde portan las imágenes de los canonizados.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Feriado: Un día feriado es una jornada de celebración en la que tanto los empleados del sector público como privado tienen la opción de no trabajar. Lo mismo aplica para los estudiantes, quienes no tienen que asistir a clases.

Si un trabajador labora en esta fecha, recibirá una remuneración adicional, que suele ser tres veces el salario regular, incluso si el día de feriado coincide con un domingo.

Día no laborable: El día no laborable es una jornada declarada por el Gobierno en beneficio del sector público. En el sector privado, es el empleador quien determina si los trabajadores deben laborar o no.

Si un empleado trabaja en este día, no recibirá una remuneración adicional, ya que solamente se le pagará el sueldo normal.

Aquellos que descansen en el día no laborable deberán recuperar esas horas de trabajo faltantes a través de horas extras, trabajando los sábados o considerándolo como parte de sus vacaciones.