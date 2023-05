CIDH: ¿Qué pasará tras informe que concluye hubo violaciones a derechos en protestas contra Dina Boluarte?

En entrevista con Exitosa, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, adelantó este miércoles lo que podría pasar luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe, donde concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas desarrolladas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el letrado precisó que la comisión le entregará al Estado peruano sus observaciones y recomendaciones al respecto; ante lo cual, la gestión de Boluarte Zegarra podría considerar que este es "un informe más", que no tiene carácter vinculante porque no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, el abogado señaló que el organismo hará una supervisión permanente y, si no se toman medidas relacionadas a lo expresado en su documento, puede llevar el caso a la Corte IDH, lo que significaría "denunciar al Estado peruano" por la afectación de los derechos humanos durante estos hechos.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estar supervisando todas sus observaciones y recomendaciones para luego dar paso a lo que se podría decir una acción concreta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el Estado peruano no puede decir 'no tiene efecto vinculante y por tanto no le hago caso', no es así", acotó.