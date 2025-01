"Yo no tenía por qué bajar a entregar al menor": La insólita respuesta de la fiscal ante sustracción de niño

En entrevista con Exitosa, Colin Fernández, abogado de la madre del menor sustraído durante diligencia denunció una negligencia del Ministerio Público.

Durante el diálogo Manuel Rosas en Exitosa Perú, el letrado señaló que el personal de la Fiscalía dejó solo al pequeño y así fue sustraído por su padre. Según se señaló, cuando se le preguntó a la fiscal a cargo por qué brindaron cuidado al menor, esta habría dejado entrever que no era su responsabilidad.

"La fiscal dijo que no tenía por qué bajar a entregar al menor a la madre. (...) Me dice 'yo le mande con una subordinada porque usted entenderá que estoy en el cuarto piso, yo no puedo estar bajando'. Yo le dije, 'esa misma subordinada que recibió al niño tuvo la obligación de entregársela a mi patrocinada'", declaró para nuestro medio.