Llanto y desesperación en pobladores de Secocha por ingreso de torrencial huaico

07/02/2023 / Exitosa Noticias / Arequipa

Desde la cima de los cerros, los habitantes de Urasqui en Camaná observan como el huaico arrasó con todo a su paso y sepultó centenares de viviendas y negocios. Los más afortunados descienden a las calles e intentan recuperar las pocas pertenencias que el aluvión no pudo destruir, mientras que los otros lamentan haber perdido todo lo que tenían.

Bianca Luz Fernández Condori de 39 años de edad llegó a Secocha desde Cotahuasi, junto con su esposo y sus cuatro hijos hace apenas dos años para dedicarse a vender helados y montar una zapatería. El lodo enterró su negocio y la dejó en la quiebra.

"Al inicio (cuando empezó el huaico) no pensaba moverme, cuando el vecino me dice que salga porque el huaico estaba destruyendo las casas recién corrí al cerro. A las cinco de la tarde regresé y todo estaba completamente destruido (...) no tengo nada, no sé qué hacer, estoy desesperada", relata para Exitosa.

Bianca Luz Fernández Condori de 39 años

Bianca relata que ahora vive de la caridad de sus vecinos, pues sus pérdidas ascienden en promedio a S/ 20 mil, motivo por el que ha pedido a las autoridades un apoyo humanitario para poder sobrevivir. "Apóyenme, por favor, háganlo por mis cuatro niños".

Los que lograron resistir los embates del primer torrente, sucumbieron cuando empezó el deslizamiento de piedras y rocas por segunda vez. Ahora, los pobladores de Mariano Nicolás Valcárcel amanecen abrigados con sacos sobre los cerros por miedo a que se vuelva a activar la quebrada y desaparezca los centros poblados.

Panorama de destrucción

Los damnificados continúan esperando el cargamento de alimentos y agua potable que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) traslada vía terrestre. Asimismo, solicitan una reubicación para despoblar las zonas de riesgo que están en el cauce de la torrentera.

Mira el video

Más material