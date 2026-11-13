Papa León XIV rompe el protocolo y es recibido entre abrazos por autoridades de Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El papa León XIV fue recibido con muestras de afecto por las autoridades de Chiclayo a su llegada a la ciudad. Un emotivo reencuentro que refleja el cariño que mantiene con la tierra donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y formó bastantes vínculos.

Recepción en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo y ruptura del protocolo

El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023. Su arribo estuvo marcado por un emotivo reencuentro con quienes compartieron con él su labor pastoral en la diócesis, dejando en evidencia el fuerte lazo afectivo que conserva con la población y las instituciones de la capital lambayecana tras su paso por el norte del Perú.

El pontífice aterrizó a las 9:06 a.m. en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo, donde fue recibido inicialmente por el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, quien encabezó el saludo de la comitiva oficial. Sin embargo, el encuentro pronto dejó en segundo plano la formalidad propia de una recepción diplomática y eclesiástica cuando el obispo de Roma decidió romper el protocolo establecido.

Lejos de limitarse a los saludos formales de rigor, el papa León XIV se acercó directamente a sus antiguos compañeros de labor pastoral y a las autoridades locales para saludarlos con efusivos abrazos. Este espontáneo gesto de cercanía reflejó el profundo vínculo humano que mantiene con la jurisdicción eclesiástica que lideró durante ocho años antes de su designación en el Vaticano.

Bienvenida de los fieles y desplazamiento hacia las Pampas de Pimentel

El reencuentro institucional estuvo acompañado por la expectativa de cientos de fieles que llegaron desde tempranas horas a los alrededores de la base aérea para darle la bienvenida. Los asistentes agitaron banderas peruanas, banderolas amarillas y blancas con los colores del Vaticano y carteles con el lema "Abramos el corazón" , mientras vitoreaban al sumo pontífice durante su paso.

A lo largo de este primer contacto con la ciudadanía chiclayana, el santo padre reiteró sus muestras de cercanía hacia los presentes, correspondiendo con saludos y abrazos llenos de afecto a quienes aguardaban su retorno a la región Lambayeque tras su estancia oficial en la ciudad de Lima.

Hasta el término de esta nota, el papa León XIV continúa realizando su recorrido oficial en el papamóvil hacia la explanada de las Pampas de Pimentel. En dicho recinto presidirá la primera misa multitudinaria junto a la población en el Perú, evento que congrega a miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del norte del país.

En ese sentido, el papa León XIV inició su agenda oficial en Chiclayo priorizando la cercanía con las autoridades locales, sus antiguos colaboradores diocesanos y la feligresía antes de encabezar la celebración eucarística central en Lambayeque.