Papa León XIV regresa a su querido Chiclayo: rondas campesinas llegan para participar en la misa del santo padre

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Las rondas campesinas de Motupe llegaron hasta las pampas de Pimentel para participar de la misa del papa León XIV. Con mucha fe y entusiasmo, se suman a los miles de fieles que esperan compartir este encuentro con el santo padre este viernes 13 de noviembre.

Rondas campesinas de Motupe en misa del papa León XIV

El Papa León XIV está en Perú y como parte de su agenda en el marco de su gira apostólica, llega este viernes 13 de noviembre a su querido Chiclayo. Luego de tres años fuera de 'La Ciudad de la Amistad', Robert Prevost presidirá una misa en las pampas de Pimentel.

Aunque la celebración está programada para alrededor de las 10:30 a. m., cientos de fieles de diferentes zonas de la región Lambayeque comenzaron a llegar desde la noche de ayer para conseguir una mejor ubicación para que les permita escuchar la homilía del santo padre. Entre ellos, los integrantes de las rondas campesinas quienes viajaron hasta las pampas de Pimentel para ser parte del encuentro religioso.

Los integrantes de estas organizaciones arribaron con mucha emoción y entusiasmo, sumándose a los cientos de creyentes que se congregan en este importante espacio para vivir de cerca el encuentro con el líder de la Iglesia católica.

"Estamos muy contentos porque hemos sido invitados por el presidente regional, somos de la ronda distrital de Motupe. Apoyando a la seguridad, estamos de amanecida. Seguimos todavía de pie dando la seguridad del caso y vamos a estar hasta las últimas consecuencias", expresó a Exitosa el presidente de las rondas campesinas de Motupe.

Papa León XIV ya está en Chiclayo: recibido al ritmo de la marinera

Asimismo, el presidente de las rondas campesinas de Motupe dio a conocer la emoción que sienten por formar parte, "por primera vez a nivel de Lambayeque", en este tipo de eventos tan importantes para la región que los llena de tanto orgullo.

Pero no solo ellos llegaron desde muy temprano, sino también familias, jóvenes, adultos mayores y representantes de distintas organizaciones para vivir el tan esperado encuentro con el Papa León XIV, quien llegó a las 9:05 a. m. de este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, tierra donde dejó grandes recuerdos y forjó profundos lazos de cariño.

El santo padre aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo donde fue recibido por las autoridades de Chiclayo y vivió un emotivo reencuentro. Como parte de las actividades programadas para darle la bienvenida, se realizó un espectáculo de marinera norteña.

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