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Gobierno modifica Código Penal para fortalecer la legítima defensa frente a la criminalidad

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori promulgó un decreto que modifica el Código Penal para fortalecer la legítima defensa frente a la criminalidad.

Gobierno modifica Código Penal para fortalecer la legítima defensa
Gobierno modifica Código Penal para fortalecer la legítima defensa (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026

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Ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país, el Gobierno de Keiko Fujimori aprobó un nuevo decreto legislativo para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el derecho a la legítima defensa.

Gobierno aprueba el derecho a la legítima defensa

El Gobierno promulgó el Decreto Legislativo N.° 1743, mediante el cual modifica el Código Penal para fortalecer la protección de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a situaciones de criminalidad. La norma busca optimizar la aplicación de esta causal de exención de responsabilidad penal y evitar que las personas que defiendan su integridad, la de terceros o sus bienes sean afectadas en sus derechos.

La medida se adopta en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República al Ejecutivo, a través de la Ley N.° 32743, publicada el 22 de octubre de 2026. Esta disposición otorgó al Gobierno un plazo de 90 días calendario para legislar en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

"Establecer disposiciones orientadas a optimizar el ejercicio del derecho a la legítima defensa de los ciudadanos, y de esta manera dotar de mayor eficacia la aplicación de la causal de exención de responsabilidad penal", afirma el documento.

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¿Qué establece el Decreto Legislativo?

Entre los principales aspectos de la modificación se encuentra el establecimiento de una presunción de actuación racional a favor de las personas que ejerzan la legítima defensa frente a una agresión. Esta presunción admite prueba en contrario, por lo que podrá ser desvirtuada si existen elementos que demuestren lo contrario.

Asimismo, la disposición establece que toda resolución judicial que descarte la aplicación de la legítima defensa deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Con ello, se busca que las decisiones judiciales que rechacen esta causal estén debidamente fundamentadas.

La norma también detalla que estas disposiciones deben respetar la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público, principios fundamentales del sistema de justicia peruano.

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De acuerdo con el documento oficial, el decreto legislativo tiene como finalidad defender a la ciudadanía frente a los criminales y garantizar una adecuada aplicación de la legítima defensa.

Finalmente, el Gobierno modifica el Código Penal para fortalecer la protección legal de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a situaciones de violencia, estableciendo mayores garantías sin dejar de lado los requisitos que contempla la legislación peruana para reconocer este derecho.

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