"Gracias por volver a casa": el mensaje de LATAM que conmovió al papa León XIV antes de aterrizar en Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El capitán del vuelo de LATAM Perú que trasladó al pontífice de Lima a Chiclayo le dedicó un mensaje cargado de cariño antes del despegue. En sus palabras, recordó los más de 20 años de vida y servicio de Robert Prevost en el Perú y destacó que Lambayeque fue también su hogar.

"En nombre de todo LATAM, es para mí un honor dar la bienvenida a este vuelo especial con destino a Chiclayo, Santo Padre. Después de más de 20 años de su vida y servicio en el Perú, su regreso a casa hace que este vuelo sea muy especial y nos llena de honor ser parte de esta historia", expresó el comandante desde la cabina de mando.

La ciudad de Chiclayo, su hogar

El capitán también se refirió a la ciudad que esperaba al pontífice. "Chiclayo, tierra al norte de nuestro país, llena de cultura, que fue también su hogar y ocupa un lugar entrañable en su historia. Estamos convencidos de que su gente lo recibirá con inmenso cariño y fe", sostuvo.

Sus palabras cobraron un significado especial por el vínculo de León XIV con Lambayeque. Robert Prevost fue administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo desde 2014 y obispo desde 2015 hasta enero de 2023. Durante esos años recorrió comunidades, acompañó a sacerdotes y religiosos y mantuvo contacto cercano con familias de la región.

Un reencuentro con el norte

El mensaje finalizó con una frase que resumió el espíritu del viaje. "Tenemos previsto despegar en aproximadamente 15 minutos. Gracias por volver a casa. Para nosotros es un privilegio acompañarlo en este reencuentro", dijo el capitán.

La llegada del papa a Chiclayo representa mucho más que una visita oficial. Para miles de fieles, es el reencuentro con el padre Roberto, el religioso que formó parte de su comunidad durante años y que ahora regresa como pontífice.

El vuelo se convirtió así en el primer homenaje de una jornada marcada por la emoción. Desde la cabina, el capitán puso en palabras el cariño, la gratitud y la alegría de un pueblo que prepara su recibimiento para alguien que considera parte de su historia.