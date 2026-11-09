Corte de LUZ el 10 de noviembre: revisa qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz sorprenderá a los vecinos de Lima y el Callao. Conoce cuáles serán los distritos, zonas afectadas y horarios en que se efectuará la interrupción temporal del servicio eléctrico el 10 de noviembre, según Pluz Perú.

Anuncian corte de luz en Lima y Callao: ¿cuál es el motivo?

Este 10 de noviembre, distintas zonas de Lima y el Callao se verán afectados por la interrupción programada del servicio público. De acuerdo al comunicado de Pluz Perú, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo mejorar la infraestructura del suministro.

En ese sentido, la empresa pide la comprensión de sus usuarios y aconseja tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad.

Además, recuerda que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como asentamientos humanos, calles y avenidas, por lo que se recomienda revisar detalladamente el cronograma de la interrupción que será por determinadas horas.

¿En qué distritos habrá corte de luz? Zonas y horarios

Si buscas identificar a tiempo si tienes un corte programado esta semana, puedes ingresar al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el martes 10 de noviembre:

Áreas afectadas en Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en av. Argentina cdra. 11, jr. República de Ecuador cdras. 6, 7.

Corte de luz en Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en asoc. Prop. Alameda de Santa María mz. G, H. También habrá corte de luz desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las siguientes zonas:

Sin servicio eléctrico en áreas de Pueblo Libre.

En Pueblo Libre

Desde las 11:00 a. m. hasta las 12:00 en av. General Clovis cdra. 7.

En Ventanilla

Interrupción del servicio eléctrico.

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Sectores sin luz el 10 de noviembre.

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en urb. Los Jardines del Naranjal, av. Los Alisos mz. A, av. Canta Callao mz. A, calle 1 mz. A, D, calle 2 mz. C, D, F, calle 5 mz. H, mz. E, urb. Los Robles de Naranjal, av. Los Alisos mz. A, P, asoc. Monte de Los Olivos, av. Los Alisos mz. A1, A, Z.

Asimismo, Pluz Perú anunció qué otras zonas del distrito de SMP no contarán con el servicio eléctrico por determinadas horas este martes desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. Entre ellos:

Sectores donde será el corte de luz.

En Jesús María

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en psje. Caribe cdra. 1, psje. Haití cdra. 1, psje. Maracaibo cdra. 1, psje. Paéz cdra. 1, psje. Patricios cdra. 1, psje. Puerto Rico cdras. 1, 4, jr. Caracas cdras. 1, 4, 24, 25, jr. Diego de Almagro cdra. 1, jr. Estados Unidos cdra. 9, av. de la Policía cdras. 1, 4, 5, 6, calle Estados Unidos cdra. 9, calle Santo Domingo cdra. 1.

En Arica

Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en urb. San Juan I y urb. San Juan II, ubicados en el distrito de Barranca.

De esa manera, Pluz Perú dio a conocer que al menos ocho distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz el 10 de noviembre, entre ellos, San Juan de Lurigancho, Barranca, Jesús María, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Lima Cercado y Ventanilla.