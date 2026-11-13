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Sentimiento chiclayano

A ritmo de marinera: Chiclayo recibe al papa León XIV con tradicional baile y una emoción desbordante

El orgullo chiclayano se hizo presente. Con una alegre presentación de marinera, recibieron al papa León XIV en su retorno a la tierra que guarda un lugar especial en su corazón.

Papa León XIV se emociona al llegar a Chiclayo y ser recibido con marinera
Papa León XIV se emociona al llegar a Chiclayo y ser recibido con marinera (Composición Exitosa)

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 13/11/2026

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Un momento emocionante, lleno de sentimiento chiclayano. Apenas aterrizó en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en la ciudad de Chiclayo, el papa León XIV saludó a las autoridades y personalidades presentes. Posteriormente, se dirigió a una pequeña tarima, donde pudo presenciar una presentación de la tradicional marinera norteña.

Se reencontró con sus tradiciones

El Santo Padre no pudo ocultar su emoción y contempló con alegría y conmoción el espectáculo, como muestra de agradecimiento por el cálido recibimiento de su gente. Los bailarines, vestidos de negro, rojo y blanco, lucieron sus sombreros tradicionales y portaron banderas del Perú, de la región Lambayeque y del Vaticano, en una colorida muestra de identidad y tradición norteña.

Nota en desarrollo...

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