Papa León XIV vuelve a Chiclayo: sigue EN VIVO las actividades del santo padre este viernes 13 de noviembre

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El papa León XIV prosigue este viernes 13 de noviembre con su visita apostólica al Perú, en una jornada especial que tendrá como principal acontecimiento su esperado regreso a Chiclayo, ciudad donde vivió durante varias décadas y desarrolló una importante labor pastoral, acercando la palabra de Dios y brindando apoyo a las poblaciones más vulnerables.

Conoce en esta nota todos los detalles de su recorrido, actividades religiosas y acontecimientos más importantes de su agenda en territorio peruano.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la visita del santo padre a Chiclayo:

8:31 |La Base Aérea de Chiclayo quedó lista para recibir al papa León XIV. Se ultiman los preparativos para su llegada, en medio de la expectativa y emoción de los fieles que esperan reencontrarse con el Santo Padre.

8:25|La emoción se siente en cada rincón de Monsefú. Su población se prepara con mucha alegría y entusiasmo para recibir al papa León XIV en su esperado retorno a Chiclayo.

8:00 | La aerolínea LATAM Airlines está a cargo del vuelo LA2530 y ha puesto a disposición la aeronave modelo Airbus A320neo. El sumo pontífice se encuentra en el asiento 1C del avión. Sigue en este LINK (Click aquí) el vuelo del papa León XIV rumbo a Chiclayo.

7:31 | ¡La emoción se vive a flor de piel! El papa León XIV viaja rumbo a Chiclayo, la ciudad que guarda un lugar especial en su corazón y donde los fieles esperan recibirlo con los brazos abiertos.

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7:30 | El papa León XIV llega a la Base Aérea del Callao (Grupo N.° 8) para emprender el histórico vuelo a Lambayeque.

7:00 | El sumo pontífice aborda el vehículo oficial que lo trasladará desde la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María, hasta el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partirá rumbo al norte del país.

6:56 | Desde la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV expresó su alegría y expectativa por regresar a Chiclayo, donde espera reencontrarse con los fieles y continuar compartiendo momentos de fe y entusiasmo

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Desde la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV expresó su alegría y expectativa por regresar a Chiclayo, donde espera reencontrarse con los fieles y continuar compartiendo momentos de fe y entusiasmo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

6:55 | ¡Un momento que desató sonrisas! El papa León XIV protagonizó una divertida anécdota desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, cuando inició su discurso en italiano y bromeó al recordar que allí se habla ese idioma.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un momento que desató sonrisas! El papa León XIV protagonizó una divertida anécdota desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, cuando inició su discurso en italiano y bromeó al recordar que allí se habla ese idioma. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

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