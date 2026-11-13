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Papa León XIV vuelve a Chiclayo: sigue EN VIVO las actividades del santo padre este viernes 13 de noviembre

El papa León XIV visitará Chiclayo este viernes 13 de noviembre, ciudad donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de convertirse en sumo pontífice.

Papa León XIV vuelve a Chiclayo
Papa León XIV vuelve a Chiclayo Composición Exitosa

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo / Actualizado al 13/11/2026

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El papa León XIV prosigue este viernes 13 de noviembre con su visita apostólica al Perú, en una jornada especial que tendrá como principal acontecimiento su esperado regreso a Chiclayo, ciudad donde vivió durante varias décadas y desarrolló una importante labor pastoral, acercando la palabra de Dios y brindando apoyo a las poblaciones más vulnerables. 

Conoce en esta nota todos los detalles de su recorrido, actividades religiosas y acontecimientos más importantes de su agenda en territorio peruano.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la visita del santo padre a Chiclayo:

8:31 |La Base Aérea de Chiclayo quedó lista para recibir al papa León XIV. Se ultiman los preparativos para su llegada, en medio de la expectativa y emoción de los fieles que esperan reencontrarse con el Santo Padre.

8:25|La emoción se siente en cada rincón de Monsefú. Su población se prepara con mucha alegría y entusiasmo para recibir al papa León XIV en su esperado retorno a Chiclayo.

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8:00 | La aerolínea LATAM Airlines está a cargo del vuelo LA2530 y ha puesto a disposición la aeronave modelo Airbus A320neo. El sumo pontífice se encuentra en el asiento 1C del avión. Sigue en este LINK (Click aquí) el vuelo del papa León XIV rumbo a Chiclayo.

7:31 | ¡La emoción se vive a flor de piel! El papa León XIV viaja rumbo a Chiclayo, la ciudad que guarda un lugar especial en su corazón y donde los fieles esperan recibirlo con los brazos abiertos.

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7:30 | El papa León XIV llega a la Base Aérea del Callao (Grupo N.° 8) para emprender el histórico vuelo a Lambayeque.

7:00 | El sumo pontífice aborda el vehículo oficial que lo trasladará desde la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María, hasta el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde partirá rumbo al norte del país.

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6:56 | Desde la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV expresó su alegría y expectativa por regresar a Chiclayo, donde espera reencontrarse con los fieles y continuar compartiendo momentos de fe y entusiasmo

6:55 | ¡Un momento que desató sonrisas! El papa León XIV protagonizó una divertida anécdota desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, cuando inició su discurso en italiano y bromeó al recordar que allí se habla ese idioma.

En desarrollo...

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