León XIV en Chiclayo: devoto vestido del 'Chapulín Colorado' emocionó en la misa de Pimentel

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

En el marco del tercer día del viaje apostólico del papa León XIV en el Perú, miles de ciudadanos provenientes de distintos puntos de la región Lambayeque acudieron desde tempranas horas a las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, para participar de la misa central del sumo pontífice.

Fiel vestido del 'Chapulín Colorado' asiste a la misa

Durante el ingreso de los asistentes a la explanada acondicionada para el evento religioso, se registró un llamativo episodio cuando un fiel llegó caracterizado con el traje del 'Chapulín Colorado'.

El asistente, luciendo el característico uniforme rojo con el escudo amarillo en el pecho y las tradicionales antenitas de vinil, avanzó por los accesos peatonales generando sonrisas y saludos entre las familias que aguardaban en los alrededores del recinto.

Reencuentro pastoral con Chiclayo y masiva movilización hacia las Pampas de Pimentel

El ambiente festivo se percibe especialmente a lo largo de las vías por donde está previsto el desplazamiento de la comitiva papal hacia las Pampas de Pimentel, escenario de la multitudinaria misa que presidirá el sumo pontífice a las 10:30 de la mañana.

Asimismo, la visita tiene un significado especial para los chiclayanos, quienes recuerdan con afecto a Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, tras haber ejercido como obispo de Chiclayo entre los años 2015 y 2023, lo que convierte su retorno en un esperado reencuentro con la comunidad local.

Por otro lado, la explanada de las Pampas de Pimentel concentra a miles de personas que aguardan el inicio de la celebración eucarística. Según se reportó en el lugar, numerosos fieles arribaron durante la noche del jueves 12 de noviembre para asegurar una ubicación cercana al estrado principal, mientras que otros grupos comenzaron a congregarse de manera ordenada desde la madrugada de este viernes 13 de noviembre.

La movilización ciudadana continúa durante las primeras horas de la mañana con el desplazamiento constante de familias, jóvenes y adultos mayores hacia el recinto de la ceremonia religiosa.

Varios de los asistentes avanzaron tras recorrer largas distancias a pie desde distintos distritos de la región Lambayeque con el propósito de participar en uno de los acontecimientos eclesiásticos más importantes para la población local.

En ese sentido, el papa León XIV se prepara para encabezar una multitudinaria jornada litúrgica en las Pampas de Pimentel, marcada por la masiva concurrencia de fieles y el reencuentro con la diócesis donde ejerció su labor pastoral en el norte del Perú.