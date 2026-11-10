Corte de AGUA el 11 de noviembre en distritos de Lima: zonas afectadas y horarios

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de agua sorprenderá a los vecinos de Lima este miércoles 11 de noviembre. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horarios, según el último reporte de Sedapal. ¿Tu zona está en la lista?

Corte temporal del servicio de agua potable: ¿cuál es el motivo?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal informa que la interrupción temporal del servicio programado para este miércoles responde a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución.

La medida se efectuará en determinadas horas y afectará varias zonas de la capital, por lo que Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento con anticipación del recurso hídrico para aminorar el impacto de no contar con el servicio.

Recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en áreas específicas como calles, manzanas, asentamientos humanos y urbanizaciones. Asimismo, ten en cuenta que el cronograma puede variar dependiendo de las labores a ejecutar.

¿En qué distritos de Lima habrá corte de agua?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este miércoles 11 de noviembre:

Áreas afectadas en San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. José María Arguedas, P. J. 5 de Mayo, P. J. Ollantay, A.H. Leoncio Prado, P.J. El Nazareno, A. H. Virgen del Carmen, P. J. Los Ángeles, P. J. 3 de Julio, P. J. 1ro de Mayo, P. J. Virgen del Buen Paso, A. H. La Inmaculada, A. H. Antúnez de Mayolo, A. H. 26 de Febrero.

Sedapal anuncia corte de agua por horas en SJM.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Buenos Aires, A. H. Juan Velasco Alvarado, A. H. Villa Bolívar, A. H. Japón, A. H. Señor de Los Milagros, A. H. Villa Las Casuarinas, A. H. Los Pinos. A. H. Villa Limatambo, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. Monte Bektu, A. H. 3 de Mayo, A. H. El Paraíso, A. H. José Carlos Mariátegui, A. H. Horacio Zevallos, A. H. Brilla el Sol, A. H. Las Américas.

En Santiago de Surco

Sedapal también informa que el corte de agua afectará algunas zonas del distrito de Santiago de Surco desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m., entre ellas:

Áreas afectadas por el corte de agua.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Corte de agua en SJL.

Sectores afectados en El Agustino

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Las Terrazas de Catalina Huanca, mz. A1 hasta mz. R1, mz. T1 hasta mz. F2.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en APV Resid. Los Olivos, A. H. Laura Caller, A. H. 19 de Mayo, asoc. de Propietarios Los Portales del Norte, asoc. El Molino de Los Olivos, asoc. San Antonio de Padua, urb. Parque El Naranjal 2da etapa, urb. Villa Universitaria, urb. Los Naranjos.

Así Sedapal informa que habrá corte de agua en al menos seis distritos de Lima, hasta el cierre de esta nota, que se verán afectados. Se aconseja tomar las medidas preventivas necesarias para aminorar el impacto de la interrupción que será en determinadas horas.