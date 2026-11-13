Papa León XIV: hace 11 años el Estado peruano reconoció a Robert Prevost como obispo de Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vínculo de Robert Francis Prevost con el Perú quedó registrado oficialmente hace más de una década. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) recordó, mediante una publicación en sus redes sociales, que el Estado peruano reconoció al entonces monseñor como obispo de Chiclayo en octubre de 2015, una designación que marcó una etapa importante en su trayectoria religiosa y en su relación con el país.

El reconocimiento se realizó mediante la Resolución Suprema N.° 201-2015-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de octubre de 2015. La norma estableció el reconocimiento de Prevost para todos sus efectos como obispo de la diócesis de Chiclayo, luego de que el entonces papa Francisco lo nombrara para ocupar dicho cargo.

El MINJUSDH destacó que este antecedente representa un momento significativo de la misión episcopal de quien, años después, asumiría el máximo cargo de la Iglesia católica.

El reconocimiento oficial del Estado peruano

Este histórico hecho fue recordado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), sector que reconoció al hoy sumo pontífice como obispo.

"Hace once años, el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reconoció oficialmente a Robert Francis Prevost como obispo de Chiclayo, marcando un hito significativo en su trayectoria episcopal, que años después lo llevaría a convertirse en el papa León XIV", recordó el Minjusdh a través de la plataforma X.

De acuerdo con la parte considerativa de la resolución suprema, el nombramiento de Robert Francis Prevost como obispo de Chiclayo fue dispuesto por la Santa Sede, bajo el pontificado de Francisco.

A partir de esa designación, correspondía al Estado peruano reconocer oficialmente su condición dentro del marco de las disposiciones aplicables a la relación entre el Estado y la Iglesia católica.

La publicación de la norma en el diario oficial permitió dejar constancia formal de este reconocimiento. Así, el documento de 2015 constituye un registro institucional de la presencia y labor pastoral de Prevost en territorio peruano, particularmente en la región Lambayeque.

Hace once años, el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), reconoció oficialmente a Robert Francis Prevost como obispo de Chiclayo, marcando un hito significativo en su trayectoria episcopal, que años después lo llevaría a convertirse en el papa León XIV. Desde el MINJUSDH, expresamos nuestra profunda satisfacción por los históricos vínculos que unen al sumo pontífice con el Perú y reafirmamos el orgullo institucional de haber acompañado, en el ámbito de nuestras competencias, una etapa trascendental de su misión episcopal en nuestro país. Lee la resolución suprema aquí 👉🏻 https://t.co/Sf9T0F0nZu #ElPapaVuelveACasa — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) November 13, 2026

De Chiclayo al pontificado

La trayectoria de Robert Francis Prevost adquirió una dimensión mundial tras su elección como sucesor de Francisco, cuando asumió el nombre de León XIV. Su llegada al pontificado puso nuevamente en el centro la relación que construyó con el Perú durante su servicio religioso en Chiclayo.

Por ello, el recuerdo de la resolución de 2015 adquiere un significado especial. No se trata únicamente de un documento administrativo, sino de un antecedente que permite reconstruir parte del recorrido de una figura que pasó de ejercer su labor episcopal en el norte peruano a convertirse en líder de la Iglesia católica.

A once años de aquel reconocimiento oficial, el documento publicado durante el gobierno peruano de entonces vuelve a cobrar protagonismo. La Resolución Suprema N.° 201-2015-JUS conserva el registro de una etapa fundamental en la historia de León XIV y evidencia el vínculo institucional e histórico que une al actual pontífice con el Perú.