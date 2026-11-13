Papa León XIV moviliza a miles: más de 1,200 ecuatorianos cruzan la frontera para llegar a Chiclayo

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa por la misa multitudinaria que encabezará el pontífice en las Pampas de Pimentel ha provocado el desplazamiento de cientos de ciudadanos ecuatorianos, quienes cruzaron la frontera peruana con destino a Chiclayo para participar en uno de los encuentros religiosos más esperados de la región.

De acuerdo con los registros del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre ingresaron 1,253 ecuatorianos al territorio nacional.

De esta cifra, 519 cruzaron durante el primer día y otros 734 lo hicieron el jueves. Los viajeros proceden principalmente de Guayaquil, Loja y El Oro, provincias desde donde partieron con la intención de estar presentes en la celebración religiosa.

A este grupo se suman 239 ciudadanos peruanos que residen en Ecuador y que también decidieron retornar al país para encontrarse con el papa León XIV.

Cruce fronterizo registra movimiento de peregrinos

Sin embargo, no todos los visitantes pudieron completar su registro migratorio por los canales establecidos. Algunos ciudadanos ecuatorianos señalaron que, debido a la premura del viaje y la falta de tiempo para acudir al Cebaf, optaron por ingresar a territorio peruano a través del Puente Internacional, sin realizar el procedimiento formal correspondiente.

Esta situación se produjo pese a las facilidades que Migraciones había dispuesto para permitir el ingreso regular de los visitantes que llegarían al país por la actividad papal. Los testimonios de los viajeros evidencian la expectativa que existe al otro lado de la frontera por participar en la misa que reunirá a miles de fieles en Lambayeque.

Tumbesinos también se suman a la celebración

La movilización no solo involucra a ciudadanos ecuatorianos. Más de mil tumbesinos también emprendieron viaje hacia Pimentel, motivados por la oportunidad de ver de cerca a León XIV y participar en la celebración religiosa.

Entre los grupos movilizados figuran integrantes de movimientos católicos y organizaciones pastorales, como Sembrando Vida, que convocaron a jóvenes tumbesinos para formar parte de esta jornada.

Los participantes expresaron su alegría por el encuentro con el pontífice y por la presencia de la denominada Cruz de la Evangelización o Cruz de la Conquista, vinculada históricamente a la llegada de Francisco Pizarro en 1532.

La llegada de peregrinos desde Ecuador y la movilización de fieles de Tumbes reflejan el alcance regional que ha adquirido la visita de León XIV. Chiclayo se prepara así para recibir a miles de personas que, más allá de las distancias y las fronteras, buscan participar en una celebración que tendrá como escenario las Pampas de Pimentel.