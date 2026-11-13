Perú recibe a Bolivia en Matute: conoce a qué hora y por dónde ver el amistoso internacional

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia en un amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, y será el primer encuentro de Mano Menezes al mando de la 'Bicolor' en suelo peruano, tras las tres derrotas registradas en la anterior fecha FIFA.

¿Hora y dónde juegan?

Perú vs. Bolivia se disputará este viernes 13 de noviembre desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria, Lima. El recinto tiene capacidad para más de 33 000 espectadores.

La Blanquirroja llega golpeada

El conjunto peruano no llega con un buen presente. En su reciente gira por Norteamérica, cayó goleado por 4-1 ante Estados Unidos, perdió 2-0 frente a Canadá y Colombia, y rescató un empate 1-1 contra México.

Los resultados no fueron favorables y, además, la hinchada cuestionó el rendimiento de algunos futbolistas y el planteamiento de Mano Menezes. Hasta el momento, se observa una idea de juego poco definida, en un contexto marcado también por la escasez de jugadores disponibles.

¿Cómo nos fue contra Bolivia últimamente?

En los antecedentes recientes, Perú domina el historial: de los últimos cinco enfrentamientos directos, la 'Bicolor' ganó cuatro y Bolivia una. Aun así, el partido se presenta como una prueba para el equipo de Mano Menezes, que necesita demostrar mejoras en casa.

El compromiso en Matute será una oportunidad para que la Selección Peruana recupere la confianza y brinde una respuesta a su hinchada. Con un estadio Alejandro Villanueva como escenario, la 'Bicolor' buscará imponer su condición de local y sumar un triunfo que le permita encaminar su nuevo proceso.

El último partido de Perú en el Alejandro Villanueva fue en marzo del 2024 contra Nicaragua

Posible alineación de la 'Blanquirroja'

El estratega brasileño tendría previsto poner en el campo a Pedro Gallese en el arco. La defensa estaría conformada por Marco Huamán, Fabio Grüber, Alfonso Barco y Marco López, mientras que el mediocampo contaría con Yoshimar Yotún, Erick Noriega, Jairo Vélez, Andy Polo y Luis Iberico.

Como único delantero, Mano Menezes apostaría por Gianluca Lapadula, quien buscaría liderar el ataque peruano y dejar su marca en el duelo ante Bolivia.

¡EL POSIBLE ONCE DE PERÚ VS BOLIVIA! Mano Menezes prepara un equipo bastante ofensivo para buscar su segunda victoria este viernes en Matute por la fecha FIFA. ¿Lo logrará? https://t.co/KywZNiD4vQ — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 12, 2026

¿En qué canales lo van a transmitir?

El amistoso internacional entre Perú y Bolivia será transmitido por América TV, dueña de sus derechos televisivos, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. También podrá seguirse en streaming mediante América tvGO y Bicolor+ Premium, a través de TV360 by Bitel.