Agenda del papa León XIV en Lima - Chiclayo: actividades y horarios de este viernes 13 de noviembre

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las actividades y horarios programados para este viernes 13 de noviembre, el papa León XIV viajará a Chiclayo, ciudad en la que desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de convertirse en sumo pontífice.

Durante su visita, el Santo Padre tendrá la oportunidad de reencontrarse con los fieles y la comunidad religiosa de esta región del norte del país, donde dejó una importante huella durante los años que estuvo al frente de la diócesis.

¿Cómo será el itinerario del papa León XIV

De acuerdo con el programa publicado por el Vaticano, el tercer día de su visita apostólica estará marcado por espacios de diálogo con representantes de la Iglesia católica y su llegada a Chiclayo.

07:40 horas: salida en avión desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

hacia Chiclayo. 09:10 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 horas: santa Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel . La actividad contempla la homilía del santo padre.

. La actividad contempla la homilía del santo padre. 12:40 horas: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre.

a la Capilla San Óscar A. Romero, con saludo del santo padre. 16:30 horas: encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45 horas: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00 horas: cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Cabe recordar que la visita de León XIV se desarrolla del 11 al 16 de noviembre e incluye recorridos por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes de retornar a la capital para su despedida. Este viaje representa una ocasión especial para el santo padre, debido a su estrecho vínculo con el Perú, donde ejerció como obispo de Chiclayo.

¿Desde qué hora se puede ingresar a la misa en las pampas de Pimentel, Chiclayo?

El viaje del sumo pontífice a la región de Lambayeque es para realizar la celebración eucarística en las Pampas de Pimentel. Para la misa se esperan al menos un millón y medio de fieles. Ante ello, el ingreso estará permitido desde las 8:00 p. m. del jueves 12 hasta las 8:00 a. m. del viernes 13 de noviembre.

Finalmente, como parte de las actividades programadas para este viernes 13 de noviembre, el papa León XIV viajará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló gran parte de carrera espiritual antes de convertirse en sumo pontífice. Durante su visita, se reencontrará a la comunidad que marcó su trayectoria religiosa y cumplirá una agenda especial en el norte del país.