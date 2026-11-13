Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: cotización de compra y venta este viernes 13 de noviembre

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre cuál es el precio del dólar en la apertura de la jornada de hoy, viernes 13 de noviembre, te permitirá cuidar tu poder adquisitivo. Por ello, conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Tipo de cambio Sunat

Perú vive un emotivo momento por el regreso de Robert Prevost al Perú como el papa León XIV; sin embargo, en medio de su visita, la ciudadanía no deja de lado el mantenerse informada sobre cuál es el comportamiento actual del dólar en el mercado cambiario peruano para saber si es el mejor momento para cambiar dólares por soles o viceversa.

Recuerda que el valor de la divisa estadounidense puede variar debido a distintos factores locales e internacionales como la oferta y demanda, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según el tipo de cambio publicado por la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú, tomando como referencia los valores de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), este viernes 13 de noviembre el dólar presenta las siguientes cotizaciones para la compra y venta.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza la divisa este jueves 12 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,401 S/ 3,407

Los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, reflejan una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, jueves 12 de noviembre, donde el precio de la compra fue de S/ 3,407 y la venta costaba S/ 3,414.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Al comparar las tasas de compra y venta te ayudará a cuidar mejor tu poder adquisitivo y tu economía. En ese sentido, si estás pensando en cambiar tus dólares, también debes revisar el comportamiento de la moneda extranjera en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña es la siguiente en la apertura de este viernes 13 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,395 | Venta S/ 3,415.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 12 de noviembre, en Perú?

Por su parte, el BCRP, a través de su página oficial, precisó que el precio del dólar en nuestro país cerró ayer, jueves 12 de noviembre en S/ 3,4040, (con una apertura de S/ 3,4170), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4036, con un máximo de S/ 3,4110 y un mínimo de S/ 3,3990.

También puedes revisar la cotización de la moneda estadounidense a través de diferentes plataformas como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En resumen, el precio del dólar inicia la jornada de este viernes 13 de noviembre con una tendencia a la baja en el mercado peruano. Para tomar mejores decisiones financieras, se aconseja revisar a cuánto cotiza el tipo de cambio de la moneda estadounidense en el mercado oficial y paralelo en Perú a tiempo.