Abogado de Paolo Guerrero sobre reuniones con UCV: "No hay nada que anunciar"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El abogado de Paolo Guerrero, Julio García, descartó que las primeras reuniones con los representantes de la Universidad César Vallejo (UCV) hayan esclarecido cuál será el futuro del delantero nacional. Según indicó, no hay nada que anunciar por ahora.

¡Fuerte y claro!

Desde el distrito de San Isidro, en las puertas de la residencia de 'Doña Peta', la defensa legal dijo que en los encuentros con Richard Acuña y compañía, este último martes, "no pasó casi nada".

"(Hay algo que nos podría decir?) No hay nada, anoche no ha pasado casi nada. No hay nada que anunciar", manifestó ante el cuestionamiento de la prensa.

Del mismo modo, anunció que no podrá brindar más detalles del caso de su patrocinado y la UCV. "Ambas partes hemos quedado que no vamos a declarar, y no quiero referirme más, ello para facilitar el tema", indicó.

Antecedentes

El delantero peruano, Paolo Guerrero, arribó a la capital este martes junto a su pareja, Ana Paula Consorte, y su abogado. El motivo de su arribo es conciliar con el cuadro 'Poeta' para que pueda desvincularse de este y seguir su carrera en otra institución deportiva.

Cabe indicar que, el 'Depredador' junto a García se llegaron a reunir en dos oportunidades con el presidente de UCV y sus allegados durante las últimas 24 horas. Sin embargo, en ninguna de ellas, hubo acuerdo alguno, por lo que es factible que este miércoles vuelvan a juntarse los implicados a fin de resolver esta problemática de una vez por todas.

Como se sabe, Guerrero busca romper su contrato con 'Los Poetas' luego que su madre recibiera mensajes amenazantes vía WhatsApp. En su última intervención, Paolo pidió disculpas a las autoridades del club trujillano por la forma en la que se refirió a ellos.

¿Qué mensajes recibió la madre de Paolo Guerrero?

Doña Peta fue la que acusó con su hijo las fuertes amenazas que le generaron pánico y temor a que vaya a la ciudad del norte, a pesar de ya haber firmado un contrato con el club de la Universidad César Vallejo. Aunque se complicó la llegada del delantero, ellos vieron necesario exponer los mensajes y declarar oficialmente que el jugador quiere desvincularse del equipo trujillano.

"Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración de la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la Policía nos vamos a enterar, volaremos número y la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado", se lee en uno de los mensajes.

