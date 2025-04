"Acepta y respeta protesta": Sporting Cristal RESPONDIÓ a postura de sus hinchas de no asistir a sus partidos

12/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La actualidad de Sporting Cristal no es la mejor en el aspecto deportivo y sus hinchas no están nada contentos con el presente de su club. Como protesta, la hinchada comunicó que no asistirá a sus partidos. Frente a esto, el propio equipo respondió sobre el tema.

Cristal responde sobre postura de hinchas molestos

El domingo 13 de abril a las 11 a.m. en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal se medirá frente a Cusco FC. No obstante, se espera que las tribunas se encuentren silenciosas y vacía ante la postura de la 'Fuerza Oriente' de no ir ningún partido del equipo como rechazo a la actual dirigencia.

Como se recuerda, la administración de los celestes actualmente está gestionada por Joel Raffo, persona no grata para los seguidores del club 'cervecero'. Los resultados deportivos están alejados de los tiempos donde Cristal se volvió el amplio dominador del torneo peruano.

La década pasada fue dominada por el club rimense al conseguir 5 títulos en 10 años y siempre pelear por el primer lugar del torneo peruano. Cinco años después de su último título, los hinchas no se encuentran contentos por la línea que sigue el equipo por el cual hinchan.

Tras lo acontecido, el propio club tomó la decisión de responder a sus hinchas por la postura que han decidido tomar. Cristal publicó un comunicado en sus páginas oficiales en donde acepta y respeta lo que proponen los seguidores del club.

Comunicado oficial pic.twitter.com/kewW97UO2j — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 12, 2025

El comunicado del club 'celeste'

Frente a la situación que vive con sus hinchas, Cristal señaló que acepta y respeta la protesta que sus hinchas han decidido tomar. No obstante, velarán por la seguridad de las personas que ingresaran al evento deportivo y confían en que el reclamo será pacífico.

Asimismo, indicaron que el club no ejerce algún control sobre las acciones que podrían tomar las autoridades y fuerzas del orden con respecto al manejo del reclamo a las afueras del estadio. Por ello, manejan la posibilidad de evitar que se ejecute cualquier acción ilegítima contra la protesta.

Finalmente, precisaron que están en busca de soluciones para revertir la situación deportiva que sufre el club. Además de corregir los factores que no suman en los institucional y lo deportivo.

En resumen, Sporting Cristal mostró su postura respecto a la decisión de un sector de su hinchada de no asistir a los partidos que le toque afrontar el club. El equipo de La Florida anunció que respeta y acepta la decisión de la 'Fuerza Oriente'.