Advíncula confesó que sí fue hincha de Alianza Lima: ¿Qué pasó y cuál es el nuevo equipo de sus amores?

Luis Advíncula, defensor derecho de la selección peruana, se pronunció sobre todos los rumores que aseguraban que era hincha de Alianza Lima y sorprendió al confesar que tuvo su corazón 'blanquiazul' cuado era muy pequeño. ¿Qué pasó y de qué equipo es ahora?

Las palabras del hoy jugador de Boca Juniors tuvieron lugar en la última edición de La Lengua con Jesús Alzamora, donde el popular 'Rayo' fue consultado por la posibilidad de jugar en algún momento por el equipo de La Victoria.

Al respecto, Luis Advíncula reconoció que cuando era pequeño sí fue un gran simpatizante de Alianza Lima. De hecho, contó que toda su familia es hincha del club 'íntimo'. Sin embargo, enfatizó en que la época donde tuvo su corazón 'blanquiazul' quedó atrás.

"Yo no voy a mentir, yo de chiquito era simpatizante de Alianza. No voy a mentir, porque toda mi familia es hincha de Alianza. (...) Esos compañeros yo se los he dicho, yo de chiquito era simpatizante de Alianza. Era muy simpatizante, pero muy chiquito", reveló.

Y si hay una razón por la que Luis Ádvincula dejó de sentir los colores 'íntimos', esta se encuentra en el Rímac. Estos se debe a que el querido 'Lucho' afirmó que, ahora, solo tiene una casa futbolística: Sporting Cristal.

Según contó, esto se debe a que siente una gratitud enorme por el equipo 'bajopontino', pues no olvida que lo apoyaron en todo momento. Incluso, recordó episodio desde cuando presentó un cuadro anémico, hasta cuando la institución le pagó los pasajes tanto a él como a su familia.

"Yo llegué a Cristal y Cristal me trató de una manera en la que nadie me trató. Llegó anémico, no había para la leche. (...) Me trató igual cuando vine de Brasil, me pagó el pasaje para mí, para mis hijos. Desde el minuto 1, por eso es que le tengo tanto cariño a Cristal y para mí es mi casa. Soy lo que soy por lo que me inculcaron. Si pongo en una balanza, no hay chance, Cristal me dio todo", explicó.