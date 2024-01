¡Polémico! Luis Advíncula explotó contra hinchas de la Selección Peruana: "Me dijeron que era un cag..."

07/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana no pasa un buen momento, y es claro que Luis Advíncula tampoco. El lateral derecho de la 'Bicolor' explotó contra los hinchas que lo critican, respondiendo fuertemente a algunos comentarios que recibió.

El lateral de Boca Juniors se refirió específicamente a la tarjeta amarilla que recibió el pasado encuentro en donde Perú cayó contra Bolivia en La Paz. Dicha amonestación causó su suspensión de cara al partido contra Venezuela.

"Había gente que salía a decir que yo no quería a la selección, que era un cag... y lo había hecho por irme a Boca. Yo simplemente me acerqué (al árbitro) y le dije que revise la jugada. Pero yo no le indiqué nada, cuando él me saca la amarilla yo le dije por qué me sacas la tarjeta si no te he dicho nada", expresó.

No se dio cuenta de la suspensión

Advíncula indicó que posterior al momento de furia por la amonestación, se percató de que se perdería el siguiente encuentro, lo que causó incluso más incomodidad en el futbolista.

"En el momento no me acordé, recién cuando me saca la amarilla, por eso después de ahí me quería morir. Y me preguntaba, ahora me pierdo el próximo partido", señaló.

En esa línea, explicó que no tuvo intenciones de retirarse de la concentración, y que incluso jugó el partido contra Bolivia con una infiltración para no tener dolor por una lesión que arrastraba.

"Muy aparte de eso yo me quedé, no es que de Bolivia me fui a Argentina o vine aquí (Perú). Yo entrené al otro día con el grupo, eso me molestó porque yo he jugado infiltrado, dejé muchísimas cosas por la selección porque la amo y siempre me gusta estar, juegue o no juegue", comentó.

Episodio amargo

El pasado encuentro entre Bolivia y Perú por Eliminatorias fue uno de los más decadentes de la 'Bicolor' en todo el proceso clasificatorio. Si bien el rival supo aprovechar su localía, los dirigidos por Juan Reynoso no mostraron ideas ofensivas ni orden defensivo.

Incluso, algunos hinchas consideran a este partido como el peor de toda la 'Era Reynoso', pues Perú no tuvo la posesión de balón, e incluso vio su portería en riesgo en múltiples ocasiones.

Bolivia únicamente ganaría 2-0, pero si no fuera por la presencia de Pedro Gallese, dicho encuentro pudo haber acabado en una mayor goleada.

Luis Advíncula se refirió a un episodio ocurrido en este partido, refiriéndose de fuerte manera a los hinchas de la Selección Peruana que lo criticaron.