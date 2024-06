Agustín Lozano se pronunció sobre la ausencia de Renato Tapia y dejó CONTUNDENTE mensaje

La Selección Peruana debutó en la Copa América logrando un trabajado empate a cero frente a Chile. Y aunque la delegación nacional ya piensa en Canadá, en las últimas horas habló Agustín Lozano sobre la ausencia de Renato Tapia en esta competencia.

Como se recuerda, el aún volante del Celta de Vigo decidió no viajar al país norteamericano al argumentar que la Federación Peruana de Fútbol no pudo confirmarle un seguro que cubra su integridad en caso de una lesión.

Y en medio de la previa para el duelo ante Canadá, Agustín Lozano, presidente de la FPF, habló con ATV sobre el caso del denominado 'capitán del futuro'. El directivo aseguró que respetó en todo momento la decisión del volante nacional y aseguró haber hecho los esfuerzos necesarios para confimar el mencionado seguro.

Asimismo, señaló que, pese a este cortocircuito entre ambos, espera que Renato Tapia pueda volver a la Selección Peruana de cara a los encuentros por Eliminatorias que reanudan en septiembre. Eso sí, dejó en claro que todo dependerá de la decisión de Jorge Fossati.

Aunque surgieron versiones de una supuesta pelea entre el directivo y el futbolista, Lozano dejó en claro que la relación sigue siendo buena y que fue un tema de tiempos el no haber conseguido el seguro que el mediocampista buscaba.

"Siempre sigue siendo de respeto, de presidente a jugador. No hay nada que se haya roto con ningún jugador, al contrario, Renato tiene todo el apoyo de la FPF. Esto pasó por un momento de decisiones, él ha querido tener alguna protección que en su oportunidad no se pudo brindar en el tiempo que él pidió porque hay cosas que no se manejan de un día para otro, pero son circunstancias que pasan, pero no tiene nada que ver", añadió.