¿Arrepentido? Así vivió Renato Tapia la inauguración de la Copa América 2024 tras desistir de su convocatoria

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa América 2024 se inauguró con la mega presentación del cantante colombiano, Feid, y el partido entre Argentina y Canadá en el Mercedes-Benz Stadium. Por supuesto, Renato Tapia no podía perderse este gran show y lo vivó desde su casa, mientras que la Selección Peruana ultimaba sus entrenamientos en Dallas ¿Estará arrepentido?

Desde su casa

Tal parece que el mediocampista peruano estaría arrepentido de haber desistido de su convocatoria a la Copa América. Ello luego de la peculiar publicación que hizo en redes sociales, la cual confirma que está sumamente pendiente de todo lo que está ocurriendo en el torneo internacional.

Con una imagen de la previa al Argentina vs. Canadá, Tapia demostró que sigue fielmente a la 'Bicolor' e incluso dejaría entrever sus deseos de estar en Estados Unidos (EE.UU.) para participar en el partido frente a Chile, Canadá y la Selección Argentina.

Así vivió Renato Tapia la inauguración de la Copa América.

Como se sabe, Renato Tapia era considerado por Jorge Fossati como una pieza clave para la Selección Peruana, ocupando incluso el puesto de capitán durante el último partido amistoso frente a Paraguay en el Estadio Monumental de Ate.

Sin embargo, sorprendió la decisión que tomó al confirmar que no viajaría a Estados Unidos para formar parte de la delegación peruana que disputaría este año la tan ansiada Copa América.

Ahora, a tan solo horas del Perú vs. Chile, el estratega charrúa tendrá que formar una nueva línea que le permita anular a los jugadores de la Selección Chilena, quienes están al mando de Ricardo Gareca.

Así desistió de viajar

A través de un comunicado, el 'Capitán del futuro' señaló que debido a que su contrato con el Celta de Vigo vence el próximo 30 de junio, pidió que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le otorgue un seguro médico hasta que pueda conseguir un nuevo equipo.

"Participar en partidos y entrenamientos, en ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional", escribió.

No obstante, dicha petición no habría llegado a buen puerto, por lo que no tuvo otra opción que desistir de la convocatoria y regresar a España a la espera de lo que pase con él.

"Esta situación la converse días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo de que la FPF (...) No teniendo una solución (...) a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad ante una posible lesión", continuó.

"Sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía (...) Es por ello que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir", agregó.

A pesar de esta situación, parece que Renato Tapia no deja de lado a la Selección Peruana, por lo que recientemente publicó una imagen que dejaría entrever un posible arrepentimiento de su parte al no participar en la Copa América.