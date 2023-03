Agustín Lozano y su polémico comentario sobre la blanquiazul: "Alianza Lima no es un equipo poderoso"

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, emitió un polémico comentario sobre Alianza Lima, aludiendo que "no es un equipo poderoso, en el contexto del conflicto entre clubes de la Liga 1 que, según su perspectiva, obstaculiza el avance del fútbol peruano.

En entrevista con América Deportes, la autoridad máxima de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se refirió sobre las modificaciones en el reglamento de la Liga 1, subrayando que no hay entrampamiento sobre los derechos de televisión, porque estos pertenecen a la Federación bajo consigna de las normas de la FIFA.

"Estamos en esta situación por cuatro clubes que hasta la fecha no quieren respetar. No digo que sean los responsables porque yo no sé cómo se administra cada club, pero son estatutos que ellos mismos aprobaron y que se aprobaron en la misma asamblea de bases. No estamos pidiendo que cumplan algo que sea un antojo del presidente", declaró para América Deportes.

Fuertes declaraciones sobre Alianza Lima

En línea de lo anterior, Agustín Lozano, dejó entrever que Alianza Lima estuvo a punto de romper un contrato con GOLPERÚ y pasar a 1190 Sports, pero algo extraño sucedió para que no se llegara a concretar.

"Lo que yo te puedo afirmar es que Alianza Lima estuvo muy cerca y, hasta llegaron creo a un entendimiento. Se dieron las cosas para poder firmarlas, pero las cosas cambiaron, ¿por qué? No lo sé, solo ellos te lo pueden decir", argumentó.

Ante la consulta del reportero de dicho programa televisivo de si la Liga 1 no sería la misma sin la presencia del conjunto blanquiazul, respondió polémicamente: "Ese es un tema que probablemente... tú mismo me estás adelantado las cosas. Para mí, Alianza Lima no es un equipo poderoso. Para mí, Alianza Lima es un equipo de mucha tradición, de mucho arraigo y de mucho respeto. (Alianza) También tiene que entender que en la competencia que también integra (Liga 1), tenemos que mejorar a los 19 clubes", expresó para América Deportes.

Asimismo, Lozano afirmó que no le teme a la justicia. "La Federación pidió un tiempo de ampliación para entregar toda la documentación. No nos contestaron. Acá la Federación se ha manejado de manera recta, transparente", manifestó.

Cumplir el nuevo reglamento de la Liga 1

Por último, Agustín Lozano instó a que todos los clubes deberían de cumplir el nuevo reglamento de la Liga 1 2023. "Hoy hay un reglamento por cumplir que, probablemente, para algunos sea todavía aún flexible", precisó.