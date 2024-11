Agustín Lozano viajó a presenciar la final de la Copa Sudamericana pese a investigación en su contra

Agustín Lozano se encuentran en una situación bastante complicada luego de haber sido arrestado preliminarmente por más de 10 días al ser acusado de liderar una organización criminal denominada 'Los Galácticos'. Pese a ello, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue visto viajando con destino a Asunción para decir presente en la final de la Copa Sudamericana.

Como se recuerda, el partido definitorio de este certamen continental se jugará este sábado 23 de noviembre entre Racing de Argentina y Cruzeiro de Brasil en el Estadio General Pablo Rojas de la capital de Paraguay. El cotejo está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana) y podrá ser visto a través de la señal de ESPN.

Mediante sus redes sociales, el periodista Eddie Fleischman publicó un video inédito en el que se ve a Agustín Lozano al interior del aeropuerto internacional Jorge Chávez esperando su vuelo rumbo a Asunción. Este no sería un hecho sorpresivo ya que los presidentes de las federaciones asociadas a Conmebol suelen participar de las ceremonias protocolares previos a las finales de la Copa Sudamericana o Copa Libertadores.

Sin embargo, en el caso del mandamás del fútbol peruano causa sorpresa ya que se encuentra en medio de un lío judicial que lo tuvo por más de 10 días preso tras ser acusado de cometer diversos delitos entre los que resaltan la extorsión, cohecho y lavado de activos.

Según las últimas informaciones, el directivo no viajó solo, pues se fue acompañado de su esposa y presidente del club Juan Pablo II, Orfelinda Correa. Además, este participará de una serie de actividades en la sede oficial de Conmebol por lo que estaría regresando recién sobre los primeros días de diciembre.

Durante la audiencia de apelación contra su prisión preliminar, Lozano descartó ser el artífice de la aprobación de los estatutos de la FPF que permitieron la concentración e los derechos de TV, uno de los principales cargos que se le imputa al dirigentes.

"A mi me cuestionan sobre el tema de 1190, de los estatutos que tanto hablan. Sin embargo, esto ya venía desde el 2015, a mi me tocó heredar los estatutos de la FPF que hoy están en vigencia, que se aprobaron entre el año 2021 y 2022. Esos estatutos hoy día disponen la concentración, la venta conjunta de los derechos de TV, no es Agustín Lozano como muchos lo han querido hacer ver. Sin embargo, yo tengo que pagar esto que me ha pasado en los últimos días y que nadie va reparar este daño moral junto a toda mi familia", indicó.