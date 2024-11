Eddie Fleischman lanza duras críticas contra la selección: Fossati, el gran culpable del empate ante Chile

El pasado viernes 15, la selección nacional empató sin goles ante Chile en el estadio Monumental y complicó severamente las chances blanquirrojas para ir al Mundial 2026 a falta de siete fechas eliminatorias. Al respecto, el periodista deportivo Eddie Fleischman no se guardó nada y criticó fuertemente a la escuadra nacional.

Las principales críticas del periodista fueron hacia el delantero Paolo Guerrero y al entrenador uruguayo Jorge Fossati. Respecto al primero, el comentarista deportivo insinuó la falta de reacción del atacante nacional debido a su edad (40 años).

Sin embargo, liviana fue la crítica con el delantero de Alianza Lima en comparación con sus quejas hacia el director técnico. En resumen: Fossati hizo todo mal, tanto la convocatoria de jugadores, el planteamiento y la relación con el plantel.

"Se puede ganar, empatar o perder; es parte del fútbol. No obstante, si tienes que jugar una final, obligado a ganar, desesperado por sumar de a tres y ante el último puesto de las Eliminatorias, no puedes perder la posesión de la pelota por 40-60%. Lo de Fossati es indefendible", le recriminó el periodista al estratega uruguayo.

De igual manera, Fleischman cuestionó la convocatoria del entrenador, principalmente por la ausencia del volante Pedro Aquino.

Por último, Fleischman elogió el partido de Oliver Sonne, quien había sido minimizado por el DT.

"En febrero, un prejuicioso Fossati declaró sobre Sonne que no convocaría a ningún jugador por tener un club de fans. Una absoluta falta de respeto a un jugador que se ha hecho imprescindible y ya no debe salir del once titular. Es negligencia porque un seleccionador tiene la obligación de saber las características de un jugador y a Sonne lo llamó por insistencia, no por convicción", finalizó el periodista.