¿Alejandro Restrepo impidió la renovación de Andrés Andrade con Alianza Lima? Esto respondió el mediocampista

El mediocampista colombiano, Andrés Andrade, se refirió a la decisión de Alianza Lima de no renovar su contrato. En esa línea, aclaró si Alejandro Restrepo, flamante entrenador blanquiazul, fue quien tomó tal resolución con miras a la temporada 2024.

En entrevista con un medio cafetero, el volante precisó este tema debido a que Restrepo lo entrenó cuando defendía la camiseta de Atlético Nacional, club con el que consiguieron un torneo nacional juntos.

A detalle, Andrade contó que tras el anuncio acerca de la llegada del citado entrenador colombiano se quedó "tranquilo" y presagiaba una extensión de contrato. No obstante, en una conversación personal con el DT, se enteró que la dirigencia 'grone' tenía pensado no contar más con él pese a cualquier recomendación que pudiera hacer el estratega de 41 años.

"Cuando nombran a Alejandro (Restrepo), me quedé tranquilo, pero después la directiva me dice que no van a contar conmigo deportivamente y no van a extender el contrato. Ya después tengo contacto con el 'profe', que me habló claro, dijo que la decisión ya estaba tomada y no podía hacer nada", expresó en el Vbar Caracol.