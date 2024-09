Alianza Lima arrasa en Piura: Paolo Guerrero causa sensación previo al partido contra Atlético Grau

18/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El equipo de Alianza Lima arribó a la ciudad de Piura para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura, y la euforia no se hizo esperar. Imágenes exclusivas de América Deportes mostraron cómo una multitud de hinchas y trabajadores locales se aglomeraron alrededor del delantero Paolo Guerrero, buscando la oportunidad de obtener una foto o un autógrafo del 'Depredador'.

A pesar de tratarse de un día laboral, cientos de hinchas se congregaron tanto en el aeropuerto como en el hotel de concentración del equipo blanquiazul para recibir a sus ídolos.

Piura se rinde ante Paolo Guerrero

La presencia de Paolo Guerrero en particular generó una algarabía especial entre los hinchas. Los gritos y cánticos no cesaban, evidenciando el cariño y la admiración que despierta el goleador histórico de la selección peruana. El jugador accedió a varias de las solicitudes de los fans, quienes no podían contener su emoción al verlo de cerca.

Alianza Lima vs Atlético Grau

Alianza Lima llegó a Piura con el objetivo claro de conseguir una victoria clave frente a Atlético Grau, que les permita continuar como líderes del Torneo Clausura. Con 23 puntos en la tabla, el cuadro blanquiazul sabe que cada punto es vital en su lucha por asegurar el título.

El encuentro, programado en Sullana, enfrentará a un Alianza Lima que llega con algunas modificaciones en su alineación, como la inclusión de Ricardo Lagos en el mediocampo y un cambio de esquema por parte del técnico Mariano Soso.

Alineación de Alianza Lima: Ángelo Campos, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Erick Noriega; Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Ricardo Lagos, Marco Huamán, Juan Pablo Freytes, Matías Succar y Hernán Barcos.

Mariano Soso optará por un 3-5-2, buscando mayor solidez en el mediocampo y explotando las cualidades ofensivas de Ricardo Lagos y Catriel Cabellos por las bandas, mientras que Hernán Barcos y Matías Succar estarán encargados de liderar el ataque.

Por su parte, Atlético Grau también llega con sus propias dificultades, incluyendo varias bajas importantes por lesiones y préstamos.

Alineación de Atlético Grau: Patricio Álvarez, Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Álvaro Ampuero, Elsar Rodas; Diego Soto, Rafael Guarderas, Paulo de la Cruz, Neri Bandiera, Aldair Vásquez y Nicolás Figueroa.

El equipo dirigido por Ángel Comizzo no contará con Mauro Da Luz, Tomás Sandoval, Kevin Sandoval, Daniel Franco y Piero Vivanco, este último por estar a préstamo de Alianza Lima.

El choque promete ser de alto voltaje, y tanto la prensa como los hinchas están ansiosos por ver qué sorpresas traerá este importante duelo.

La llegada de Alianza Lima a Piura no solo ha causado un gran revuelo entre los hinchas, sino que también marca el inicio de una jornada decisiva en sus aspiraciones para mantenerse en la cima del Torneo Clausura. Con Paolo Guerrero como la principal atracción y un equipo sólido bajo las órdenes de Mariano Soso, los blanquiazules buscarán consolidarse como los líderes del campeonato.