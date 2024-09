Carlos Zambrano anuncia que su retiro NO será en Alianza Lima: Descubre el motivo de su decisión

09/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En una reveladora entrevista con la periodista deportiva Darinka Zumaeta para su canal de YouTube, el futbolista Carlos Zambrano dejó atónitos a muchos al anunciar que tiene la intención de retirarse en Cantolao en lugar de en Alianza Lima, el club al que está vinculado actualmente. Esta noticia ha generado una gran expectativa entre los hinchas, quienes esperaban que el defensor culminara su carrera en el equipo de sus amores.

Zambrano descarta retirarse en Alianza

Durante la entrevista, Darinka Zumaeta le preguntó a Carlos Zambrano sobre sus planes de retiro. La respuesta del futbolista fue clara y sincera. "Creo que lo dije, me gustaría retirarme en Cantolao . Es por muestra de agradecimiento, salí de ahí, esos colores me encantan, el amarillo y el negro," expresó el 'Kaiser'.

A pesar de su profunda afinidad con Alianza Lima, donde actualmente juega, Carlos Zambrano explicó que su deseo de retirarse en Cantolao es un acto de gratitud hacia el club que lo vio nacer futbolísticamente.

"Soy hincha de Alianza, o sea no tiene nada que ver con lo otro, pero ahora vamos a ver cómo se dan las cosas. Estoy muy cómodo en el club (Alianza Lima), esperemos que se logre el objetivo que todos tenemos y de ahí poco a poco pensar porque ya tengo 35, es complicado, o sea yo sé que mi retiro está más cerca," agregó el defensor.

Carlos Zambrano también discutió su situación contractual con Alianza Lima, que finaliza a fin de año. "A fin de año se me acaba el contrato con Alianza, vamos a ver qué pasa, si tienen interés de renovarme o no, o busco otras opciones. Al final de todo me gustaría retirarme en Cantolao, siempre y cuando Cantolao esté en primera división ," mencionó el futbolista.

¿Por qué Zambrano se retirará en Cantolao?

El defensor reconoció que un regreso a Cantolao podría no implicar la mejor remuneración económica, pero subrayó que su decisión está motivada principalmente por el deseo de ser fiel a sus principios y agradecer al club que lo formó.

"Yo sé que allá no me van a pagar lo que uno quiere porque uno trabaja para ganar dinero y para asegurar su futuro para darle una buena vida a tu familia, pero sé que en Cantolao va a ser complicado pero me tiene sin cuidado eso, de verdad o sea simplemente quiero ser agradecido ," explicó Carlos Zambrano.

Aunque su decisión podría enfrentar críticas, el defensor está dispuesto a aceptar las posibles repercusiones. "Cuando llegue el momento que si me tengo que retirar en Cantolao la prensa créeme que me va a crucificar que está de bajada que ya está para el retiro, que me van a decir cualquier tontería pero es muestra de agradecimiento nada más ," concluyó.

La decisión de Carlos Zambrano de retirarse en Cantolao en lugar de en Alianza Lima refleja su lealtad y gratitud hacia el club que lo formó. A medida que se acerca el final de su carrera, el defensor está claramente enfocado en cerrar su trayectoria de una manera significativa para él, aunque eso implique enfrentar críticas.