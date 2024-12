Alianza Lima: Bolivianos critican llegada de Guillermo Viscarra a la Liga 1: "Ese fútbol es peor que el nuestro"

16/12/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Bolivia tiene un presente más que ilusionante en Eliminatorias y una de sus figuras acaba de fichar por Alianza Lima. El portero Guillermo Viscarra será jugador 'blanquiazul' la próxima temporada. No obstante, los hinchas bolivianos no están nada felices con esta decisión.

Alianza Lima en busca de portero

Los equipos de la Liga 1 se refuerzan con miras a la próxima temporada, uno de los que busca sumar jugadores de nivel en su plantel es Alianza Lima. El cuadro 'blanquiazul' no tuvo un buen cierre de año luego de perder toda opción de pelear el título tras caer de local en la última fecha.

Una de las posiciones que buscaba renovar sí o sí era la de la portería. Esto después de confirmarse que Ángelo Campos, arquero que lleva desde el 2021 en el club, no sería el titular para el próximo año. Por lo que varios nombres comenzaron a sonar.

Si bien se especuló que Rafal Romo, portero de la selección de Venezuela, era un alternativa interesante. Finalmente, no se pudo lograr un acuerdo con su actual club, la Universidad Católica de Ecuador. Esto abrió las puertas para la llegada de Guillermo Viscarra.

Hinchas bolivianos disconformes con llegada de Viscarra a la Liga 1

El guardameta boliviano, al igual que Romo, es el arquero titular de sus selección en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al mundial 2026. Es además, uno de los grandes referentes del buen momento que pasa el equipo 'altiplánica' en su camino a la clasificación mundialista.

Sin embargo, esta noticia no agradó para nada a los fanáticos bolivianos, quienes aseguraron que el nivel de la liga peruana no era el adecuado para su compatriota. El golero de 31 años es actualmente jugador del The Strongest de Bolivia.

Comentarios que denotan el bajo nivel de la Liga 1 y hacen comparativa entre ambas competiciones de fútbol se pueden leer en los comentarios de medios deportivos de Bolivia que informan del nuevo refuerzo de Alianza.

"Nada que ver un club como Alianza Lima, el merece ir a un club de una mejor liga", "Ese fútbol es peor que el nuestro", "Viscarra se merece un mejor equipo", son los mensajes que fanáticos compatriotas de Viscarra dejan en los post que especulaban con su arribo al fútbol peruano para vestir la 'blanquiazul'.

Es así como el fichaje del portero de la selección boliviana, Guillermo Viscarra, por Alianza Lima no ha caído de la mejor manera en los hinchas bolivianos.