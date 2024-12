Alianza Lima ficharía a Guillermo Viscarra, el arquero boliviano que atajó penal lanzado por Neymar

Alianza Lima acelera su búsqueda de un arquero de jerarquía para la temporada 2025. Guillermo Viscarra, guardameta titular de la selección boliviana y recordado por atajar un penal a Neymar en 2023, emerge como el principal candidato para reforzar la portería en La Victoria.

Con el objetivo de afrontar los desafíos de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025, la directiva de Alianza Lima, liderada por el comando técnico de Néstor Gorosito, trabaja en asegurar un arquero de jerarquía internacional. Tras una temporada irregular de Ángelo Campos, la búsqueda de un portero que brinde seguridad y experiencia se convirtió en prioridad.

Inicialmente, Rafael Romo, arquero de la selección venezolana, parecía ser la primera opción para reforzar la portería íntima. Sin embargo, las negociaciones con la Universidad Católica de Ecuador se estancaron por diferencias económicas. Esto abrió paso a una alternativa más atractiva: Guillermo Viscarra.

El arquero boliviano, de 31 años, ha tenido destacadas actuaciones tanto en The Strongest como con su selección, que actualmente lucha por clasificar al Mundial 2026. Según información del periodista Gerson Cuba, ya habría un acuerdo preliminar entre Alianza Lima, The Strongest y el entorno del jugador, el cual se formalizaría tras la finalización de la liga boliviana.

Guillermo Viscarra no es un desconocido para el fútbol peruano. A principios de 2024, Universitario de Deportes mostró interés en ficharlo como parte de su proyecto deportivo. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a diferencias económicas y estratégicas.

El propio Guillermo Viscarra confirmó que hubo contactos directos con el club crema, pero el acuerdo quedó en el aire.

"Algo me comentó sobre Universitario, pero de factibilidad y esos temas, no he visto nada. Estaba festejando hasta ahorita (el título) y ahora me meto lo que es Wilstermann", mencionó en declaraciones a medios bolivianos.