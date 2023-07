Alianza Lima: ¿Christian Cueva continuará en el club de La Victoria?

A poco menos de un mes para que el contrato de Christian Cueva con Alianza Lima culmine, la hinchada se pregunta si el volante nacional continuará o no en el club.

El gerente deportivo José Antonio Bellina aseguró que la decisión de la institución será tomada en los próximos días debido a que Cueva mantiene un contrato con el club deportivo hasta finales del mes de agosto. Tiempo suficiente para que dicho plantel tome una decisión firme.

"Christian tiene contrato hasta finales de agosto y aún no se ha tomado una decisión sobre su continuidad. Todos sabemos que él cometió un error y pidió disculpas", manifestó a los medios de prensa.

En cuanto a su rendimiento, Bellino tomó una postura de defenesa, señalando que el club debió brindarle un mejor contexto para el futbolista pueda desarrollarse optimamente.

"Es bueno comentar que Christian (Cueva) puso mucho de su parte para que las cosas le salgan bien, lamentablemente no salieron como se esperaba. Pero, tal vez, nosotros también como club, debimos darle un mejor contexto para que él triunfe'', agregó.

Asimismo, volvió a recalcar que al popular 'Aladino' le quedan todavía cinco semanas de contrato, por lo que verán como es que se dan las cosas hasta esa fecha.

Como se recuerda, el futbolista de Alianza Lima fue captado por las cámaras de ''Magaly TV, La Firme'', asistiendo a dos eventos diferentes en la ciudad de Trujillo. Esto, previo a los entrenamientos programados con el club deportivo.

No obstante, Alianza Lima dio a conocer que la falta que cometió Christian Cueva fue sin previa coordinación, obligando al futbolista a pronunciarse para aclarar la situación.

"Yo no voy a huir a la sanción que me dé Alianza. El único gesto que puedo tener es seguir trabajando. Yo no puedo irme de aquí sin haber conseguido lo que yo quiero. Yo quiero cumplir con mi contrato, mis obligaciones, pagar lo que ya cometí y nada más", aseveró.