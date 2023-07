Christian Cueva se retiró de los entrenamientos en Alianza Lima

El jugador de la selección peruana, Christian Cueva, se presentó el día de hoy a los entrenamientos de Alianza Lima en el campo del Club Esther Grande de Bentín (EGB), no obstante, el volante salió del recinto cerca del mediodía en su camioneta negra sin prestar declaraciones a la prensa.

El volante nacional habría tenido la intención de mediar la situación con la directiva del club 'íntimo' mediante unas disculpas de manera personal para poder sumarse bajo las órdenes de 'Chicho' Salas.

De acuerdo al periodista deportivo Gerson Cuba, la renovación del préstamo del jugador de la Selección Peruana, que vence el 31 de agosto, se habría paralizado tras el incidente ocurrido. Cabe recordar que Cueva mantiene contrato hasta el 30 de junio del 2025 con el club árabe Al-Fateh.

Christian Cueva está en los entrenamientos de Alianza Lima en EGB, el jugador tiene aún contrato, la decisión de no renovarle sigue siendo firme.

En la última edición del programa de Magaly Medina, se vio al futbolista Christian Cueva en la ciudad de Trujillo en dos diferentes eventos previos a su entrenamiento con el club deportivo Alianza Lima.

Como se recuerda, el volante nacional promocionó mediante sus redes sociales la inauguración de una cancha de fútbol que le pertenecería a un familiar suyo. Dicho evento estaba pactado para el domingo 2 de julio.

El volante peruano, Christian Cueva, generó controversia al no presentarse a los entrenamientos del club Alianza Lima el pasado lunes 3 de julio. Luego de que circularan imágenes del futbolista en una discoteca de Trujillo, el equipo emitió un comunicado anunciando una investigación interna debido a la falta de coordinación por parte del popular 'Aladino'.

Este martes 4 de julio, Christian Cueva utilizó las redes sociales para expresar su arrepentimiento y pedir disculpas públicas. Reconoció la decepción y molestia que ha causado desde su llegada al equipo y se dirigió especialmente a los aficionados de Alianza Lima, agradeciendo su apoyo incondicional y ofreciéndoles disculpas.

"Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme", comenzó diciendo.