¿Alianza Lima fichará a Paolo Guerrero? Esta es la respuesta de Bruno Marioni, director deportivo del club

Rumores recientes apuntaban hacia el posible interés de Alianza Lima en incorporar a Paolo Guerrero para la temporada 2024, tras conocerse su intención de rescindir su contrato con César Vallejo. Ante estas especulaciones, Bruno Marioni, gerente deportivo del equipo blanquiazul, ha ofrecido declaraciones esclarecedoras sobre este tema. ¿Qué dijo? Te lo contamos en esta nota.

En una entrevista para L1 Radio, Bruno Marioni fue sincero al descartar la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima. El dirigente argentino enfatizó que, debido al contrato vigente del jugador con otro club, no están en posición de iniciar negociaciones.

"Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad", señaló el dirigente argentino.

Además, Bruno Marioni expresó su solidaridad con la situación que atraviesa Paolo Guerrero, señalando que no es apropiado opinar sobre aspectos personales de su vida.

"Yo creo que se está sacando de foco su situación. Yo no soy quién para opinar. No me gustaría estar en esa situación en la que extorsionen o amenacen a mi familia. A nadie le deseo que reciba una amenaza. Es duro y difícil, pero es un tema que no me compete", agregó.