"Me iba a cuidar": Paolo Guerrero revela haber solicitado ayuda a Christian Cueva tras amenazas

Paolo Guerrero, capitán de la Selección Peruana, ha anunciado que no se unirá al equipo de César Vallejo en Trujillo debido a las constantes amenazas recibidas hacia su familia desde que se hizo pública la firma de su contrato. Compartió su preocupación y reveló haberse puesto en contacto con Christian Cueva para obtener información sobre la situación delictiva en la localidad norteña y recibir garantías de seguridad.

El exjugador de LDU de Quito, preocupado por la seguridad de su familia, solicitó a Christian Cueva una referencia sobre la situación delictiva en Trujillo. Paolo Guerrero destacó que el popular 'Aladino' le prometió protección y se ofreció a ayudarlo a enfrentar la situación.

"Hablé con Cuevita, porque él es de allá y me dijo que la cosa estaba 'picante', pero me dijo que me quedara tranquilo, que allá él me iba a cuidar. Luego hablé con unos amigos de él, conversamos y me dijeron que ellos sabían quienes eran, que no me preocupara, porque podían conversar con ellos", añadió.