Alianza Lima le da la bienvenida a Miguel Trauco con potente mensaje: "El lugar donde eligió estar"

Alianza Lima da el golpe en el mercado de pases al confirmar el fichaje de Miguel Trauco mediante un curioso video publicado en sus redes sociales. En el clip se observa al lateral nacional recorriendo, mientras suena una música típica de la selva, cada uno de los ambientes del Estadio Alejandro Villanueva hasta llegar al campo de juego.

Incluso, durante su recorrido, toca una de las frases pintadas en los interiores de Matute para luego aparecer portando la camiseta blanquiazul dibujando una gran sonrisa ante las cámaras. Lo curioso de este material audiovisual, es que al casi al final asemeja recibir una llamada telefónica la cual ignora por completo para luego arrojar, sin ningún reparo, su teléfono celular.

Este es una clara indirecta al rival de toda la vida, Universitario de Deportes, ya que el propio jugador declaró a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez que se encontraba dolido con la directiva crema ya que en todo momento manifestó su deseo de regresar al club del cual es hincha.

Como se recuerda, Miguel Trauco será jugador de Alianza Lima por las próximas dos temporadas. Según indicó el propio Franco Navarro, contactarlo fue algo sencillo ya que en todo momento mostró predisposición tras recibir el llamado de los blanquiazules.

Como era de esperarse, la llegada del futbolista nacional generó una gran expectativa en la prensa deportiva peruana que llegó muy temprano el sábado hasta el Jorge Chávez para conocer las primeras impresiones del defensor tras su inminente arribo a tienda íntima.

Ahí, el convocado a la Selección Peruana aseguró que siempre será hincha de Universitario, pero también prometió mucha entrega y profesionalismo a toda la hincha victoriana.

"Eso no va a cambiar, yo soy hincha de la 'U'. En su momento no pensaba regresar al fútbol, y en este momento que era una oportunidad, no se comunicaron conmigo y eso me duele. (A los hinchas de Alianza Lima) Decirles que van a tener de mi parte mucho trabajo y sacrificio", indicó.