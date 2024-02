Alianza Lima se rehúsa a firmar acta para jugar partidos sin tribunas populares

Tras los recientes disturbios que dejaron cuatro personas heridas en un enfrentamiento entre barristas de Universitario y Alianza Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció medidas drásticas. Estas medidas implican el cierre de las tribunas populares en los próximos partidos de ambos equipos. Sin embargo, se reveló que los representantes del equipo de La Victoria se rehusaron a firmar el acta acordada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La determinación de cerrar las tribunas populares ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los clubes en la seguridad durante los eventos deportivos.

El abogado de Alianza Lima, Francisco Álvarez, declaró a Latina Noticias que el club no ha aceptado la medida propuesta por el Gobierno, argumentando que no se puede responsabilizar a la institución por incidentes ocurridos en eventos de otro equipo.

Francisco Álvarez enfatizó que estas sanciones afectan tanto económicamente como institucionalmente a los clubes y que es responsabilidad del Gobierno garantizar la viabilidad jurídica de sus decisiones.

La violencia en el fútbol alcanzó un nuevo nivel con el reciente incidente donde un menor de 12 años resultó herido por una bala perdida durante los enfrentamientos de barristas. Este hecho conmocionó a la opinión pública y ha dejado interrogantes sobre las secuelas que podría enfrentar el menor.

Jorge Jáuregui, director del Hospital de Emergencias Pediátricas (HEP), informó que el estado del menor de 12 años es estable, pero aún no se conocen las posibles secuelas neurológicas y se está evaluando su evolución.

"Las secuelas no se saben aún cuáles serán. Está sedado, conocer su estado neurológico no es posible, sus funciones vitales están estables", expresó y agregó que de momento no se requerirá una nueva intervención quirúrgica.