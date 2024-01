Aumento del sueldo mínimo: "Poner este tema en debate es irresponsable", indica representante de Mypes

En entrevista con Exitosa, el presidente de las Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, señaló que le "encantaría que todos los sueldos suban" en el sector privado, pues explicó que con ello se podría dinamizar la economía del país. Sin embargo, consideró "irresponsable" poner en debate dicho tema.

En conversación con el programa "Exitosa Te Escucha" conducido por Pedro Paredes, el invitado apuntó que 165 mil empresas salieron de la formalidad en el 2023 y criticó las declaraciones del ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

"Me encantaría que todos los sueldos suban en el sector privado para que se dinamice la economía, pero lamentablemente no estamos en el escenario. Están saliendo 165 mil empresas de la formalidad el año pasado. Meter este tema en debate me parece irresponsable porque, quien tenía la expectativa de contratar las próximas semana va esperar haber que pasa", declaró.