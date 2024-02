Alianza Lima vs Universitario: ¿Andy Polo se pierde el clásico? Esto es lo que se sabe

Un nuevo clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está a la vuelta de la esquina y, en tienda 'crema', existe una duda: ¿Andy Polo llegará al partido de este sábado? Esto es lo que se sabe del futbolista 'merengue'.

La información respecto a la situación del carrilero derecho de la 'U' fue dada a conocer por el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien reveló que el jugador no pudo terminar la última práctica.

Según detalló, Andy Polo arrastra una molestia y será evaluado este jueves. En Universitario, esperan que los resultados sean positivos para que pueda hacer fútbol antes del sábado y, de esta manera, pueda llegar al clásico contra Alianza Lima.

"No terminó la práctica Andy Polo. Nuevamente, tiene esa molestia, persiste y no pudo terminar el entrenamiento. Se va a evaluar mañana (jueves) para ver si está en condiciones de hacer fútbol y poder meterse al 11. En la 'U' sienten que se va a esperar hasta el final y Polo va a jugar el clásico", declaró en L1 Radio.

Cabe decir que esta no fue la única información de Gustavo Peralta en torno a los preparativos de Universitario de Deportes de cara al clásico contra Alianza Lima.

Adicionalmente, indicó que las actuaciones de Segundo Portocarrero habrían sido del agrado de Fabián Bustos y partiría desde el arranque contra los 'íntimos' en lugar de Nelson Cabanillas.

Asimismo, recalcó que la presencia de Andy Polo no es la única duda para el entrenador de la 'U'. Ello se debe a que Martín Pérez Guedes y Jairo Concha se disputarían el último lugar en la volante titular del cuadro 'merengue'.

"No hay un once definido todavía porque mañana (jueves) recién se va a concretar. La duda paso por si es Pérez Guedes o Concha, porque 'Canchita' aparece fijo en el once. Y Portocarrero es titular de todas maneras", agregó.