Edison Flores revela cómo toman los jugadores de Universitario el pasado de Jairo Concha en Alianza

El volante Edison Flores reveló cómo afronta el vestuario de Universitario de Deportes la llegada de Jairo Concha a la institución 'crema' tras su paso por Alianza Lima durante tres temporadas.

En entrevista para el canal de YouTube, 'Entre Ceja y Ceja', el 'Orejas' se refirió al arribo del ex-Alianza a Campomar, así como los retos que afronta ahora como mediocampista de la 'U'.

A detalle, Flores mencionó que, antes del anuncio de la contratación, conversó con el futbolista de 24 años para que se sume a Universitario. No obstante, en los planes de Jairo estaba primero buscar una alternativa en el exterior, que coincidentemente no terminó concretándose para esta temporada 2024.

Por otra parte, Edison puntualizó que la plantilla 'merengue' respalda el fichaje de Jairo, aunque lo molestan frecuentemente por haber vestido la camiseta del histórico rival. También, apuntó que su compañero debe estar mentalizado en conseguir grandes objetivos a fin de terminar de enamorar a la afición.

Con ese mismo sentimiento, el mediocampista de 24 años tuvo unas emotivas palabras con el club 'merengue'. El futbolista señaló que siempre ha sido hincha de Universitario de Deportes, y esta oportunidad representa un gran reto en el centenario del equipo.

"Es un gran reto estar en el centenario del club que siempre he sido hincha. Yo soy hincha de la 'U' desde que tengo uso de razón, he llegado al club que quiero. Cuando me dijeron que me querían me puse feliz y no pensé mucho en la decisión y este año es especial", aseveró semanas atrás.