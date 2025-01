Jorge Fossati afirma que la Selección Peruana aún puede clasificar al Mundial: "Está en la pelea"

El exentrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, afirmó que la Selección Peruana aún tiene la posibilidad de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026.

En entrevista para La República, el 'Nonno' indicó que su trabajo no puede ser calificado como malo, debido a que la 'Blanquirroja' continúa en la pelea por asistir a la próxima Copa del Mundo.

"No pueden decir que mi trabajo fue un desastre porque yo veo que Perú aún está en la pelea. Considero que en virtud de los rivales que enfrentamos y en virtud de un montón de cosas que se fueron dando durante este periodo la colecta no fue la ideal, pero hay otros objetivos que se fueron cumpliendo. Lamentablemente, no todo se puede cuantificar", declaró.