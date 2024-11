Arturo Vidal AMENAZÓ a hincha peruano en la previa del Perú vs. Chile: "Mañana vas a ver"

El mediocampista chileno, Arturo Vidal, volvió a protagonizar un acto polémico. La noche del jueves 14 de noviembre, el equipo chileno arribó a la capital peruana y se dirigió a su hotel de concentración. Uno por uno, los jugadores bajaron del bus, siendo el 'Rey Arturo' uno de los más aclamados por los fanáticos que esperaban afuera.

En medio de los saludos y pedidos de autógrafos, un hincha peruano no dudó en lanzarle improperios al jugador de Colo Colo. En respuesta, Vidal, acostumbrado a polémicas y sin perder la calma, se giró hacia el aficionado y, con una sonrisa desafiante, le contestó la frase que rápidamente circuló en redes: "Mañana vas a ver".

El tenso momento, ha reavivado aún más la expectativa en torno al 'Clásico del Pacífico', un duelo con mucha historia. Pese a la insistencia de su equipo de seguridad chileno, para que el 'Rey Arturo' entrara al hotel, el mediocampista decidió hacer frente al comentario para luego ingresar al alojamiento con sus compañeros.

La Blanquirroja y la Roja se enfrentarán este viernes en el Estadio Monumental de Lima, en un partido crucial para sus aspiraciones en las Eliminatorias. Este gesto de Vidal promete añadirle aún más intensidad a un duelo que, por historia y pasión, siempre es especial para ambas hinchadas.

De cara al partido contra la selección dirigida por Ricardo Gareca, Gianluca Lapadula respondió a los comentarios realizados por Arturo Vidal. El delantero peruano aseveró que esperan sin problemas al mediocampista chileno, pues se vienen alistando de la mejor manera para poder quedarse con los tres puntos en casa.

"Es un partido muy importante. Es un clásico, entonces sabemos lo que es. Lo que le puedo decir a Arturo Vidal es que acá lo esperamos. Sin problemas. Nos estamos entrenando y preparando de la mejor manera. Será un buen partido. Me motiva el partido. No es la primera vez que me pasa que no tengo buenos números y no tengo ningún problema en trabajar para mejorar eso", expresó para los medios de comunicación.