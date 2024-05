¡Atención, 'celeste'! Sporting Cristal tendría su SEGUNDO REFUERZO para el Torneo Clausura

Sporting Cristal buscará luchar por el campeonato nacional a fin de año y ya tendría confirmado su segundo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura. ¿Quién será el nuevo jugador 'celeste'?

El periodista de Líbero, Diego Sotomayor, informó que Rafael Lutiger dejará Sport Boys para volver a La Florida por el resto de la temporada.

Cabe recordar que, el defensa fue prestado por Sporting Cristal a inicio del presente año para que pueda tener continuidad. En la 'Misilera', Lutiger se convirtió en pieza clave y disputó 10 partidos en el Torneo Apertura, dio una asistencia y sumó en total 788 minutos en cancha.

El arquero peruano, Alejandro Duarte, confirmó que una vez culmine su préstamo en Deportivo Alajuelense volverá al club 'cervecero' con "más hambre" para recuperar su puesto.

"Creo que esta experiencia de salir y a parte que no haya salido como yo quise de no haber podido sumar minutos me va a hacer volver con más ganas a Sporting Cristal. Además de tener más hambre de poder recuperar mi puesto", dijo a 'En las Canchas'.