¡Explotó! Jeriel De Santis se pronunció tras fallar importante gol contra Fluminense: "Mala suerte"

Jeriel De Santis explotó luego de las críticas de hinchas de Alianza Lima por su bajo rendimiento frente a Fluminense, y se pronunció después de sus fallos de gol que hubiesen empatado las acciones en Brasil.

El delantero peruano-venezolano manifestó sentirse contento por la actitud de sus compañeros, alegando que lucharon hasta el final a pesar de la adversidad.

De Santis fue cuestionado por la prensa por ese gol errado debajo del arco, y el delantero no se guardó nada en su respuesta. Él argumenta que su negativo presente se debe a una mala racha, y que el deporte tiene situaciones así.

"Mala suerte el no poder marcar. Estuvo cerca, no me lo esperé y así es el fútbol. Seguimos adelante", declaró.