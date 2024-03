¡Atención! Exárbitro FIFA relaciona a hermano de Agustín Lozano con presuntos amaños de partidos

El exárbitro FIFA, Fernando Chappell, dio información en exclusiva para ATV, donde responde a lo pedido por Agustín Lozano, quien le pidió soltar la información y las pruebas de los amaños de partidos en la Liga1.

El ya retirado no se guardó nada con respecto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, mencionando incluso que su hermano estaría envuelto en un presunto escándalo relacionado con el club Unión Comercio.

Chappell cuestionó al presidente de la FPF por reintegrar a su hermano al equipo arbitral de la Liga1, a pesar de que haya sido expulsado previamente por corrupción, envolviéndolo en un supuesto escándalo en un partido donde favoreció a Unión Comercio.

También criticó a la poca lucha de la CONAR por frenar estas actividades, que lógicamente no favorecen a lo que está viviendo el fútbol peruano.

"Esto lamentablemente es una demostración del poco interés que hay de la comisión actual de luchar contra el flagelo de la sociedad, que es la corrupción. ¿Y por qué no lucha? Lógicamente, porque hay intereses de por medio. Entonces esto es una situación peligrosísima y complicada, donde no solamente se trata de decir 'hay 5 casos', se trata puntualizar los nombres y a esta gente hay que eliminarlas de cuajo, porque árbitros corruptos no pueden aceptarse", explicó indignado.