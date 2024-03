Paolo Guerrero: ¡Tajante! El pedido del 'Depredador' a la directiva de la UCV tras salida de Roberto Mosquera

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, realizó un pedido a la directiva de la Universidad César Vallejo (UCV) tras la salida de Roberto Mosquera.

En entrevista para ATV, el 'Depredador' contó que se comunicó con el entrenador nacional, quien le dio una versión muy diferente sobre su salida del cuadro 'poeta'. No obstante, evitó comentar sobre el verdadero motivo de 'Mou' para salir de Trujillo.

"Yo en realidad no sabía, le mandé un mensaje al profesor pensando que se tratada de la molestia que tiene, el problema que tiene de la ciática que nos habían comunicado ya desde que estaba allá. El profesor no pudo ir algunos días a entrenar porque estaba con un dolor muy fuerte. Yo pensé que su salida había sido por un tema de salud, pero de ahí le mandé un mensaje y me dijo otra cosa", declaró a ATV.