Barcelona: Fiscalía de España acusa al club de recibir favores arbitrales tras pagos a Negreira

11/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El caso Negreira no acaba. La Fiscalía de España hizo oficial la denuncia contra el Fútbol Club Barcelona por el escándalo con el exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), José Enríquez Negreira. Y es que la institución acusó al equipo de recibir favores arbitrales por dicho vínculo hasta 2018.

"El Barça alcanzó un acuerdo a cambio de dinero para conseguir actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos", se alcanza a leer en el comunicado del organismo español.

La denuncia fue realizada públicamente este viernes por la Fiscalía española, quien la dio a conocer mediante un comunicado. Allí, la institución detalló que el acuerdo entre Barcelona y Negreira habría sido de carácter verbal y confidencial. Además, recalcó que este vínculo habría buscado alterar el fútbol español en favor del equipo catalán.

Asimismo, el documento de la Fiscalía señala específicamente a cinco personas como coautoras de hecho: José Enríquez Negreira, Óscar Grau, Albert Soler, Sandro Rosell y Josep Bartomeu. Los cuatro últimos fueron funcionarios de club blaugrana.

En esa línea, el actual presidente del líder de la liga española, Joan Laporta, también deberá acudir a declarar como testigo junto al expresidente Joan Gaspart.

No es la única denuncia por corrupción

Esta denuncia no fue la única realizada por parte de la Fiscalía contra Barcelona. En el mismo comunicado, la institución señala a los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por un delito continuado de corrupción, administración desleal y falsedad.

Uno de los casos a los que se refiere esta denuncia sería la contratación del hijo de Negreira, Javier Énriquez. Este vínculo habría ocurrido a la par de los pagos que recibía el expresidente de la CTA. Por eso, la Fiscalía sostiene que Bartomeu, Grau y Soles tenían conocimiento de las consecuencias de ilegitimidad de esta unión.

La respuesta del club

El actual presidente Joan Laporta respondió a las acusaciones y afirmó contundentemente que el club no ha pagado por servicios arbitrales jamás.

"Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca", dijo incómodo el mandatario catalán.

Asimismo, se desligó totalmente del organismo arbitral del fútbol español, cuyo vicepresidente aseguró no conocer.

"El Barça no se ha dedicado a comprar árbitros. El Barça no saldrá perjudicado. No conozco al vicepresidente del CTA. A Negreira lo conocía un poco", agregó.

De esta manera, los hinchas del Barcelona están a la expectativa de las consecuencias que podría tener esta denuncia de la Fiscalía por supuestos favores arbitrales como parte del caso Negreira.